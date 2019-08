Sassuolo | botte a 27enne che fugge col neonato | denunciato magrebino

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 24 agosto 2019) Federico Garau L'uomo, non nuovo ad episodi del genere, ha subìto una semplice denuncia a piede libero venendo allontanato nel contempo dall'abitazione familiare Completamente ubriaco, ha picchiato la sorella che, per evitare ulteriori guai, ha preso con sè il figlio di pochi mesi ed ha abbandonato di corsa l'abitazione familiare dindo in strada. Il responsabile, un marocchino di 32 anni, ha continuato ad essere aggressivo nei confronti dellaanche dopo l'arrivo dei carabinieri. I militari del comando dierano giunti sul posto grazie alle numerose chiamate ricevute durante la mattinata di giovedì, nelle quali veniva segnalata la presenza per strada di una donna scalza, in lacrime, e con unstretto tra le braccia. La vittima, raggiunta dagli uomini dell'Arma e tranquillizzata, ha spiegato quanto le era appena successo, additando come ...

