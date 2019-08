Salvini ancora al potere? Anche no

Salvini sale al Colle sperando ancora nel voto : Matteo Salvini sale oggi al Colle per le ?consultazioni indette da Sergio Mattarella in seguito alla crisi di governo da lui stesso innescata a inizio mese. Il segretario leghista sarà accompagnato dai due capigruppo, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, e riferirà al capo dello Stato quanto già anticipato in pubblico: ovvero che la Lega vuole "elezioni subito". E' questa la linea granitica che fa trapelare il partito ...

Crisi di governo - Salvini ancora al Viminale : “Finché posso resto”. E #Salviniacasa diventa trending topic su Twitter : “Faccio quello che dice il presidente della Repubblica. Finché posso rimango a lavorare” al Viminale. Il governo gialloverde è finito e il premier Giuseppe Conte si è dimesso, ma alla fine della giornata Matteo Salvini insiste e scrive sui social network che finché sarà possibile resterà sulla poltrona senza dimettersi. La reazione in rete è immediata e a fianco dei suoi sostenitori, parte l’hashtag #Salviniacasa che in poco ...

Matteo Salvini : 'Conte è ancora il mio premier' - Grillo pensa al Pd : "Conte? È ancora il mio premier". A dichiararlo, a sorpresa è il ministro dell'interno Matteo Salvini. Il leader della Lega dalla Toscana ha lanciato anche nuovi segnali di apertura al M5S, ma i pentastellati, a questo punto, sembrano non voler sentire ragioni. Luigi Di Maio ha ribadito la sua delusione: "Mi ero fidato di lui". Beppe Grillo, invece, nella sua villa di Marina di Bibbona ha riunito lo stato maggiore del M5S per decidere "le ...

Matteo Salvini spiazza anche i leghisti : "Conte ancora il mio premier. E se martedì...". Si alza la posta : "Giuseppe Conte è ancora il mio presidente del Consiglio". Matteo Salvini, dal palco della Versiliana, risponde così al Movimento 5 Stelle che nel pomeriggio l'aveva gelato, bollandolo come "interlocutore inaffidabile e non più credibile", confermando di fatto l'impossibilità di ricucire sulla crisi

Conte scrive ancora a Salvini : Fai sbarcare i minori : Nuova lettera di Conte a Salvini: Fai sbarcare i migranti della Open Arms". Il comandante della nave: "Siamo su una bomba a orologeria". Continua lo "scambio epistolare" tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Dopo il carteggio di fuoco di Ferragosto, il premier ha infatti inviato al ministro dell'Interno una seconda lettera sulla questione migranti. Una missiva - stavolta inviata in via riservata e non sbandierata sui social - in cui ...

Open Arms - ancora braccio di ferro "Caos a bordo". Salvini : non mollo : La nave umanitaria Open Arms ha dichiarato "lo stato di necessità" e ha fatto sapere che afferma che dopo 16 giorni senza poter sbarcare i migranti salvati nel Mediterraneo l'equipaggio non puo' piu' garantire la sicurezza delle 134 persone a bordo. Segui su affaritaliani.it

Open Arms - ancora braccio di ferro "Caos a bordo". Salvini : non mollo : La nave umanitaria Open Arms ha dichiarato "lo stato di necessità" e ha fatto sapere che afferma che dopo 16 giorni senza poter sbarcare i migranti salvati nel Mediterraneo l'equipaggio non puo' piu' garantire la sicurezza delle 134 persone a bordo. Segui su affaritaliani.it

Open Arms - Salvini firmerò ancora il divieto d'ingresso : Open Arms, Salvini firmerò ancora il divieto d'ingresso. "Pensate in che Paese strano viviamo, un avvocato del Tribunale amministrativo del Lazio

M5S : “Perché Salvini non si è ancora dimesso?” : Roma, 14 ago. (AdnKronos) – “L’incoerenza di Salvini è davvero imbarazzante. Lui e i suoi ministri leghisti hanno annunciato la sfiducia a Giuseppe Conte e al Governo di cui ancora fanno parte. Ma allora perché continuano a rimanere incollati alla poltrona?”. Così si legge in un post pubblicato dal M5S sul Blog delle Stelle.“La Lega – attaccano i pentastellati – ha causato una crisi in pieno ...

Da Salvini a Jovanotti - la Street Artist Laika colpisce ancora : Dopo il manifesto su Daniele De Rossi, la Street Artist Laika ha realizzato una nuova opera, questa volta su personaggi

Open Arms - Saviano contro Salvini : “Tendiamo mano a migranti”. Il ministro : “Ancora parla?” : Lo scrittore Roberto Saviano lancia un appello su Facebook, chiedendo di aiutare i 121 migranti a bordo della Open Arms, in mare da sette giorni: "Il mio invito è a fotografarci mentre tendiamo la mano e postare la foto sui social per contenere la massa di sterco che il ministro della Mala Vita Salvini e suoi scherani stanno diffondendo sul web". Replica Salvini: "Ma ancora parla? Porti chiusi e prima gli italiani".Continua a leggere

Roberto Saviano dà la mano ai migranti - Matteo Salvini azzanna : "Ancora parla? Prima gli italiani" : "Ma ancora parla??? Porti chiusi e Prima GLI ITALIANI. Punto". Poche parole, ma durissime. Lo scrive Matteo Salvini dopo aver letto l'ultima iniziativa social di Roberto Saviano, tendere la mano a un migrante e farsi un selfie. Roberto Saviano commentando la vicenda Open Arms, ha infatti lanciato la

Da Salvini ancora un penultimatum "Fare le cose o la parola al popolo" : Matteo Salvini non parla tutto il giorno dopo il voto in aula al Senato sulla Tav Torino-Lione che ha sancito la spaccatura nella maggioranza. Il vicepremier vede intorno alle ore 19:30 il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi e poi si dirige a Sabaudia per... Segui su affaritaliani.it

La Chiesa ancora contro Salvini : Pifferaio magico di turno : Il cardinal Gualtiero Bassetti contro l'utilizzo di simboli religiosi in politica: "Sterile ostentazione". Gli attacchi della Chiesa a Salvini. "Oggi, più che mai, i cattolici devono avere 'fede retta e speranza certa' come diceva san Francesco, senza mettersi in fila dietro i pifferai magici di turno. I falsi profeti ci sono sempre stati e sempre ci saranno. I simboli religiosi valgono solo nel contesto di una fede vissuta, ...