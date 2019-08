Roma | il possibile ritorno di De Vito porta il gelo in Campidoglio Lunedì riunione dei

Calciomercato Serie A - le ultime : difensori per Roma e Sassuolo - possibile ritorno di Kalinic in Italia : Calciomercato – Si avvicini sempre di più la chiusura del mercato e le squadre si danno da fare per completare gli organici. In attesa di sbloccare l’affare Lovren, la Roma chiude per un giovane difensore turco: Mert Cetin, centrale classe 1997 del Gençlerbirligi. Si tratta di un investimento a lungo termine, costato 3,5 milioni di euro. Il difensore ha collezionato 25 presenze e 1 gol nella Serie B turca, distinguendosi come ...

La Roma e Icardi - una trattativa complicata ma non impossibile : Roma – Alla Roma piace Icardi, Icardi valuta la proposta della Roma ma continua a guardarsi intorno. Si può riassumere così la trattativa con l’Inter per il centravanti argentino, una trattativa molto complicata, sia per quanto riguarda l’accordo con la società nerazzurra che per quello con il giocatore. Petrachi starebbe lavorando ad un’offerta da circa 40 milioni più Dzeko, valutato 20, e un ingaggio da 7 milioni netti ...

Sportmediaset : Icardi apre alla Roma. Possibile lo scambio con Dzeko : Secondo quanto scrive Sportmediaset, potrebbe concretizzarsi lo scambio Dzeko-Icardi. L’argentino di proprietà dell’Inter avrebbe infatti aperto ad un Possibile trasferimento alla Roma. Uno scenario di mercato che diventa sempre più probabile, scrive Sportmediaset. Da settimane i contatti tra i due club sono continui e con la cessione di Perisic al Bayern i nerazzurri sono pronti ad alzare l’offerta per l’attaccante ...

Juventus - possibile addio di Rugani : il giocatore potrebbe dire sì alla Roma : La Juventus prosegue la sua preparazione estiva, dopo la sconfitta nell'ultima partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid. Un match che ha messo in evidenza come il lavoro di Sarri nel settore avanzato stia dando già i suoi frutti: lo dimostrano i numerosi tiri effettuati dai bianconeri (più di 25) ma restano alcune lacune nella retroguardia, con il lavoro del tecnico toscano che riguarderà soprattutto la fase ...

Marcelo : “Juventus - la Champions è possibile. Fonseca porta novità a Roma” : Quasi 500 partite con la maglia del Real Madrid. Ha raccolto l’eredità di Roberto Carlos e non lo ha fatto rimpiangere. Stiamo parlando, ovviamente, di Marcelo, che ha concesso un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”. Il terzino brasiliano è stato spesso paragonato al connazionale e come Roberto Carlos poteva arrivare in Italia. «Roberto Carlos è stato un crack, ma nella mia testa non mi c’è mai stata questa ...

Carabiniere ucciso a Roma - possibile l'effetto 'boomerang' dell'americano bendato : La tragedia, avvenuta la notte del 25 luglio 2019 nel quartiere Prati, è ormai sulle pagine di tutti i quotidiani dei due paesi coinvolti. I funerali del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso secondo l'autopsia con ben 11 coltellate con un coltello da Marines, si è tenuto oggi a Somma Vesuviana. La chiesa di Santa Maria del Pozzo era colma di persone strette nell'affetto per le esequie del Carabiniere. La stessa chiesa dove, poco più di ...

Calcio - Coppa Italia 2020 : svelato il tabellone. Roma-Juventus possibile incrocio ai quarti di finale : Prima di scoprire quale sarà il calendario della prossima Serie A di Calcio, si è definito quest’oggi il tabellone della Coppa Italia 2020. Un’edizione che prenderà il via il 4 agosto con gli incontri che vedranno confrontarsi i club di Serie C e Serie D. Un percorso definito con chiarezza che porterà fino alla finale del 13 maggio 2020 allo Stadio Olimpico di Roma. Sono 78 le compagini che prendono parte alla rassegna, posizionate ...

Calciomercato Juve - il giornalista Paganini rivela : 'Possibile scambio Dybala-Romagnoli' : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Paulo Dybala, reduce da una stagione non proprio esaltante a Torino. Massimiliano Allegri, infatti, lo ha spesso fatto giocare in un ruolo non suo, molto lontano dalla porta, perciò l'attaccante argentino è stato spesso protagonista di prestazioni altamente negative. L'attaccante argentino vorrebbe rimanere in bianconero, per ...

Roma - Pau Lopez si racconta : “Impossibile dire di no. Vi dico le mie caratteristiche” : Pau Lopez è il nuovo portiere della Roma. E’ stato ufficializzato ieri e sarà il titolare dei giallorossi, andando a rimpiazzare Olsen. Ha parlato al sito ufficiale del club, ecco le sue parole. “Il mio arrivo alla Roma rappresenta un ulteriore passo avanti nella mia carriera. Credo che fosse il momento ideale per cogliere questa occasione. Penso di essere in grado di assumermi la responsabilità di difendere la porta della ...

Il Roma – James Rodriguez - il Napoli fa capire che l’affare è in dirittura d’arrivo : spunta una data per il possibile approdo : Il Roma – James Rodriguez, il Napoli fa capire che l’affare è in dirittura d’arrivo: James Rodriguez, il Napoli affretta i tempi e Il Real Madrid apre al prestito del giocatore. Ma con obbligo di riscatto, mentre De Laurentiis insiste per un prestito con diritto. È questo l’ ultimo nodo da sciogliere per arrivare al fantasista colombiano. Una differenza di vedute che Giuntoli, in queste ore a Madrid, cercherà di eliminare. Intanto, ...

Calciomercato Roma – El Shaarawy pronto a dire sì alla Cina : ecco il possibile sostituto : Stephan El Shaarawy pronto a trasferirsi in Cina: 40 milioni in 3 anni al giocatore, 20 alla Roma. Per il sostituto il nome caldo è Brahimi Stephan El Shaarawy è pronto al trasferimento in Cina. L’offerta dello Shanghai Shenua è di quelle irrifiutabili anche per la Roma che, secondo la ‘Rosea’, avrebbe voluto trattenere il giocatore: circa 20 milioni nelle casse dei giallorossi, 40 in 3 anni al giocatore. L’ex Milan aveva chiesto un ...

LIVE Berrettini-Baghdatis 1-0 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : possibile ultima recita per il cipriota al cospetto del Romano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Prima palla velocissima e al centro per Berrettini e Baghdatis risponde out 40-0 Grande palla corta di Berrettini e tre palle per l’1-0 nel primo set 30-0 Servizio in slice di Berrettini e punto per l’azzurro 15-0: Ace centrale di Berrettini in questo primo punto 18.15: Berrettini che in questa stagione ha conquistato il successo nell’ATP di Stoccarda su questa superficie, ...

Rifiuti Roma - Giulia Grillo : “Situazione non imputabile a Virginia Raggi - possibile risolvere entro l’estate” : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, arrivando all’assemblea pubblica di Farmindustria: “E’ una situazione difficile nessuno lo nega. Ma sull’emergenza Rifiuti c’è stato un incontro proficuo tra il ministro Costa e la sindaca Raggi e c’è un contatto con l’Istituto superiore di sanità in caso di necessità da parte dell’amministrazione, quindi tutte le istituzioni sono a disposizione per ...

