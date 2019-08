Roma | il funerale di Diabolik è un’altra pagina nera nella lotta ai poteri criminali

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019) Aè stata scritta un’altra, l’ennesima,ai. Un silenzio mediatico e politico ha coperto il-show di Fabrizio Piscitelli, signore della droga e della curva laziale. Piscitelli è stato ucciso il 7 agosto scorso con un colpo di pistola alla nuca in pieno giorno. I fuli sono stati celebrati con fumogeni, salutini e odio nei confronti dei giornalisti presenti. Non ho letto dichiarazioni pubbliche, decise prese di posizione da parte dei politici, da vertici istituzionali. Il nulla. Ovviamente nessuna parola dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che chiacchiera di antimafia, ma che in questa occasione ha taciuto. Tra i fedelissimi che celebravano Piscitelli c’era anche Luca Lucci, definito in un recente provvedimento giudiziario come solito partecipare a violenze di curve e coinvolto “nel traffico ...

