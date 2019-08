Risparmiatori truffati | la nuova procedura d’indennizzo? Siamo alle comiche

Risparmiatori truffati - attivo il portale per i rimborsi : come fare richiesta : Da oggi, 22 agosto 2019, i Risparmiatori truffati dalle banche possono presentare domanda per ottenere i risarcimenti messi a disposizione con il Fondo indennizzo Risparmiatori. Lo ha comunicato il Ministero dell’economia. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, diventa infatti attivo il portale per la presentazione delle istanze. Risparmiatori truffati: come inviare le domande I Risparmiatori in possesso dei titoli ...

Per i Risparmiatori “truffati dalle banche” arriva la domanda di rimborso : Alcuni risparmiatori truffati durante una manifestazione a Roma (foto: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images) Mentre continua a tenere banco la polemica sulla crisi di governo aperta settimana scorsa, arriva anche la notizia della pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’ultimo decreto attuativo sulle norme che i cosiddetti “truffati dalle banche” dovranno seguire per accedere ai rimborsi. A partire dal 22 agosto, come spiega il sito del ministero ...

Banche - al via gli indennizzi per i Risparmiatori "truffati" : chi può fare domanda : Attivo il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo da parte dei risparmiatori coinvolti dai crac bancari. Il...

Banche - al via gli indennizzi per i Risparmiatori "truffati" : chi può fare domanda : Attivo il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo da parte dei risparmiatori coinvolti dai crac bancari. Il...

Truffati banche - Tria firma per istituire la commissione che autorizzerà i rimborsi dei Risparmiatori : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha firmato il decreto che istituisce la commissione tecnica, formata da 9 membri, che avrà il compito di esaminare e poi autorizzare l’erogazione degli indennizzi a chi ne avrà fatto domanda nell’ambito del Fondo per risarcire i risparmiatori (Fir) delle banche fallite. L'articolo Truffati banche, Tria firma per istituire la commissione che autorizzerà i rimborsi dei risparmiatori proviene da Il ...

Arrestato Alex Fodde : il 28enne si è finto per anni un broker di successo. Truffati Risparmiatori per 3 - 5 milioni di euro : Giovane, ricco e generoso. Alex Fodde, era dipinto come l’enfant prodige della finanza. Ventotto anni grande benefattore, titolare di un fondo svizzero da milioni di euro. Peccato che fosse tutta una truffa. Il giovane italo-svizzero è riuscito a spacciarsi per un broker finanziario di successo, che prometteva ai risparmiatori grandi guadagni a “rischio zero” presentandosi come l’uomo che aveva un fondo investimenti da ...