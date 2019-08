RIPRESA E POLITICA Le indicazioni che il nuovo Governo non deve ignorare

Fonte : ilsussidiario

(Di sabato 24 agosto 2019) Al Paese serve un bagno di realtà: la presa di coscienza che occorre adattarsi a fare quello che serve rinunciando alla facile demagogia

LilloOceano : RIPRESA E POLITICA/ Giovannini: inseriamo lo sviluppo sostenibile in Costituzione - The_ChosenOne_1 : RT @ilsussidiario: RIPRESA E POLITICA/ Giovannini: inseriamo lo sviluppo sostenibile in Costituzione - ilsussidiario : RIPRESA E POLITICA/ Giovannini: inseriamo lo sviluppo sostenibile in Costituzione -