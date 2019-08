Fonte : blogo

(Di sabato 24 agosto 2019) Che fine ha fatto? Non sarà la Baby Jane nel film di Robert Aldrich, anche perché non ha alcuna Joan Crawford di cui essere invidiosa nella sua4, ma l'assenza dell'anchorwoman romana neldi presentazioneprossimadel canale è stata notata dal pubblicodi Sebastiano Lombardi, che sui social si è interrogato sui motivisparizione. Ci sono tutti i volti di punta: da Nicola Porro con la sua Quarta Repubblica, a Davide Mengacci con Ricette all'Italiana; non mancano nemmeno Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi, che condurranno Stasera Italia Weekend, lo spin-off di fine settimana dell'access prime-time presentato nei giorni feriali proprio da. Appuntamento a settembre con la nuovadi @4 Il⬇️https://t.co/FlvHB1yvAJ — QuiMediaset (@QuiMediaset it) August 23,La ...

SerieTvserie : Rete 4, Barbara Palombelli assente nel promo della stagione 2019/2020 (video) - Notiziedi_it : Barbara Palombelli fuori dalla “nuova Rete 4”? La conduttrice di Stasera Italia assente dal promo Mediaset… - gib_barbara : @Luna76925466 @matteosalvinimi Ma come 'se fosse vero', hanno i filmati che ha messo in rete su una chat chiusa di… -