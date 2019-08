Renzi alla scuola di politica | “Sporcatevi le mani | fate qualche cazzata | io sono cintura

Pd-M5s - tutti i nodi da sciogliere entro martedì. E il fronte pro Conte si allarga all’ala non Renziana del Partito democratico : La condizione più difficile, Luigi Di Maio l’ha messa sul tavolo all’ora di cena del primo giorno ufficiale di trattative: i 5 stelle staranno nel governo giallorosso solo se Giuseppe Conte sarà premier. L’accelerazione è arrivata dopo che Beppe Grillo ha pubblicato il post in sostegno del presidente del Consiglio: il faccia a faccia tra il leader M5s e Nicola Zingaretti, prima smentito, è stato organizzato per cena. E’ ...

In un audio alla sua scuola di politica la versione di Renzi sulla trattativa con M5s : In un audio nella sua scuola di politica l’ex premier Matteo Renzi attacca Repubblica ed Huffpost “colpevoli” di aver riportato quello che lui definisce uno spin di Paolo Gentiloni. E dice: “Con uno spin può saltare tutto...”

Crisi - Salvini : “Non ho sbagliato - nessun fallimento. Sfido Renzi e Conte alle elezioni”. Giorgetti : “Voto? Palla è nelle mani di Mattarella” : Dopo la riunione con i deputati della Lega a Montecitorio, Matteo Salvini ha parlato con la stampa davanti Montecitorio. Si è detto certo di non aver sbagliato i tempi della Crisi, di non aver fatto errori e di non aver perso credibilità con le tante inversioni a U di queste ultime settimane. Anzi, sembra già proiettato in campagna elettorale e ha annunciato di aver pronta una “manovra di 50 miliardi pronta da approvare in 24 ore”. ...

Il M5S chiude a Salvini : “Non è un interlocutore credibile”. La replica : “Se preferiscono Renzi alla Lega lo dicano” : Nella villa di Grillo a Marina di Bibbona arrivano Di Maio, Casaleggio, Fico, Di Battista: "Rottura e giravolte, ha perso credibilità. Il movimento sarà al fianco di Conte il 20 nell'Aula del Senato"

Renzi : "Rispetto alla sguaiata schizofrenia di Salvini rimpiango Berlusconi" : “Renzi svela le carte”, titola oggi in prima pagina il Giornale che ha intervistato l’ex premier ed ex segretario Pd, il quale ha messo il cappello sull’eventuale governo istituzionale che potrebbe uscire dalla crisi di governo aperta e poi almeno in parte "ritrattata" da Matteo Salvini. Zingaretti: 'Lega e M5s fanno pace in nome delle poltrone? Noi pronti al voto senza paura' "La posizione ...

Per Renzi votare a ottobre è folle : "Condannerebbe il Paese alla recessione" : "La stella polare delle persone serie è il rispetto delle istituzioni e il bene degli italiani. Non gli interessi dei partiti o dei presunti leader. Andare a votare a ottobre con l'effetto di aumentare l'Iva al 25% è folle". Lo scrive su Facebook Mattero Renzi, senatore del partito democraticl. "Non possono essere le famiglie a pagare le ambizioni di qualche aspirante leader. E non possiamo condannare l'Italia alla recessione", aggiunge. Per ...

Renzi a Le Monde : "Evitare il voto M5s prenda le distanze dalla Lega" : Il giro Macron (con la nomina dell'ex Pd Gozi) paga. Lunga intervista di Matteo Renzi al quotidiano francese Le Monde: "Evitare le urne volute da Salvini, il M5s prenda le distanze dalla Lega" Segui su affaritaliani.it

Crisi - Salvini : «Non ritiro i ministri - parlerò in Aula». Renzi : «Nuova maggioranza possibile». Busta sospetta con eroina alla sede Pd : Franceschini apre a governo di legislatura con i 5 Stelle. Forza Italia contraria a un listone unico con il Carroccio. Renzi: «Salvini cerca una scusa per non votare»

Forza Italia contraria alla lista unica con Salvini. Renzi : “Conte è stato un premier inesistente” : Una nota del coordinamento di Fi: non siamo disposti a rinunciare alla nostra storia e al simbolo. Franceschini apre a un governo di legislatura con i 5S

DALLA CINA/ Lao Xi : perché a Renzi e Conte non interessa battere Salvini? : La frenesia di guadagnare tempo con un governo tecnico, di garanzia o balneare è solo l'ultima trovata di Renzi e Conte per galleggiare

Crisi - Zingaretti chiude alla proposta di Renzi : “Governo per fare la manovra è un regalo a una destra pericolosa. Il Pd resti unito” : La proposta avanzata da Matteo Renzi di sostenere un governo che possa fare la manovra economica e portare poi il Paese alle elezioni “non è credibile, sarebbe un regalo a una destra pericolosa che tutti vogliono fermare”. Domenica lo aveva detto ai giornali, ora Nicola Zingaretti lo ribadisce tra le mura del Nazareno. “Voglio fare un appello all’unità dei democratici del Partito democratico perché sarebbe davvero sbagliato ...

Dopo grande attesa - arriva la risposta di Luigi di Maio alla proposta di Matteo Renzi : “Tutti mi chiedono: ‘E ora che succede?’. Sento parlare di aperture, appelli e altri termini in politichese. Non ci sono giochi di palazzo che ci interessino”. Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook. “No a giochetti – ribadisce quindi – ma per il M5S ci sono “tre punti fondamentali”: subito il via libera al taglio di 345 parlamentari; solo Dopo votare in aula la mozione di sfiducia al premier ...

Si rafforza l'asse M5s-Pd | Renzi : "Sì alla riduzione dei parlamentari"| Lombardi : "Dopo Salvini anche con Belzebù" : "Votare subito sarebbe folle. Prima ci vuole un governo istituzionale". Lo afferma l'ex segretario Pd Matteo Renzi a Il Corriere della Sera. D'accordo con l'ex premier è Roberta Lombardi (M5s), che a La Repubblica dice: "Siamo pronti a un governo del presidente anche con il Pd".

