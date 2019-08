Psg | clamorose novità su Neymar | la telenovela dell’estate verso la svolta

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2019) Ladell’estate potrebbe concludersi con un clamoroso nulla di fatto: secondo l’Equipe, infatti,potrebbe restare al Paris Saint-Germain lasciando a bocca asciutta Barcellona e Real Madrid. Con la fine del mercato sempre più vicina, il club parigino non ha ancora ricevuto un’offerta congrua al valore del brasiliano e per questo ora sta cercando di ricomporre una frattura che sembrava fino a pochi giorni fa insanabile. Secondo una fonte interna al PSG, frae il club “non c’è una guerra in corso e si parla civilmente”. Non è da escludere, comunque, un ultimo disperato assalto di Barça o Real Madrid con un effetto a catena che potrebbe vedere coinvolti Dybala (obiettivo del PSG) e Icardi. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi ...

