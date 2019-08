Previsioni astrologiche | spese extra per Gemelli | Scorpione romantico

Previsioni astrologiche settimanali dal 26 agosto all'1 settembre : Vergine corteggiata : Nella settimana che va dal 26 agosto al 1° settembre 2019 troviamo Mercurio cambiare domicilio passando dal Leone alla Vergine, dove stazionano anche Marte, Venere ed il Sole, mentre il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro. La Luna viaggerà dal Cancro alla Bilancia nel frattempo Plutone e Saturno si troveranno nell'orbita del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano nel segno del Toro e Nettuno stabile in Pesci. Toro ...

Previsioni astrologiche 25 agosto : Leone lungimirante - Capricorno creativo : Domenica 25 agosto 2019 troviamo la Luna nel segno dei Gemelli mentre il Nodo Lunare si troverà sui gradi del Cancro. Mercurio sosterà in Leone nel frattempo Marte, Venere ed il Sole stazioneranno in Vergine. Plutone e Saturno permarranno nell'orbita del Capricorno come Giove che continuerà il suo moto in Sagittario. Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed Urano continuerà il suo transito in Toro. Flirt per Ariete Ariete: flirt. Le posizioni astrali ...

Previsioni astrologiche 24 agosto : viaggi per Sagittario - umore 'flop' per Scorpione : Sabato 24 agosto 2019 troviamo la Luna nel segno dei Gemelli mentre il Nodo Lunare continuerà nell'orbita del Cancro. Il Sole, Marte e Venere stazioneranno nel segno della Vergine nel frattempo Mercurio si troverà sui gradi del Leone. Plutone e Saturno rimarranno nel segno del Capricorno come Urano in Toro e Giove che continuerà il suo moto in Sagittario. Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Finanze in pole position per Gemelli Ariete: amore ...

Previsioni astrologiche 24-25 agosto : finanze 'top' per Gemelli - shopping per Acquario : Nel fine settimana del 24 e 25 agosto 2019 troviamo la Luna nel segno dei Gemelli, nel frattempo il Nodo Lunare stazionerà nei gradi del Cancro. Mercurio si troverà in Leone mentre il Sole, Marte e Venere saranno nel segno della Vergine. Saturno e Plutone rimarranno nel segno del Capricorno come Giove che proseguirà il suo moto in Sagittario. Urano permarrà in Toro e Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci. finanze a gonfie vele per Gemelli Ariete: ...

Previsioni astrologiche 23 agosto : spese extra per Vergine - Ariete passionale : Venerdì 23 agosto 2019 il Sole e Mercurio transiteranno nel segno del Leone mentre Venere e Marte si troveranno sui gradi della Vergine. Il Nodo Lunare si troverà nella nona casa del Cancro nel frattempo la Luna ed Urano stazioneranno nel segno del Toro. Plutone e Saturno permarranno nell'orbita del Capricorno come Giove nel segno del Sagittario. Nettuno continuerà il suo moto nel segno dei Pesci. Ariete passionale Ariete: passionali. I nativi ...

Previsioni astrologiche del 21 agosto : Urano in Toro - Acquario in forma : Il mese di agosto scorre veloce e ci avviciniamo sempre di più alla fine dell'estate, ma prima di riprendere con la routine di tutti i giorni, vediamo quali presagi hanno in serbo gli astri e le stelle per queste ultime giornate di vacanza e in particolar modo per la giornata di domani. Sarà un mercoledì di grande forza ed energia per l'Acquario, che si sentirà in gran forma. Urano nel segno potrebbe mettere il Toro davanti ad una scelta, mentre ...

Previsioni astrologiche 22 agosto : finanze 'top' per Capricorno e Leone : Giovedì 22 agosto 2019 troviamo la Luna ed Urano nel segno del Toro mentre il Sole e Mercurio stazioneranno in Leone. Marte e Venere si troveranno sui gradi della Vergine nel frattempo il Nodo Lunare sarà nella decima casa del Cancro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove in Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Ariete geloso Ariete: gelosie amorose. Venere in Vergine in netto contrasto col Sole leonino potrebbe rendere ...

Oroscopo 20 agosto di Paolo Fox : Previsioni astrologiche di domani : Oroscopo domani, Paolo Fox: le previsioni dello zodiaco di martedì 20 agosto 2019 Dal numero speciale di DiPiù “Stellare”, dedicato agli astri di tutto il mese di agosto, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative alle previsioni di Paolo Fox dell’Oroscopo di domani (20 agosto), per ciascuno dei 12 segni. Un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più per tutti i nati sotto il segno del Leone domani, mentre ...

Previsioni astrologiche 21 agosto : Gemelli pensieroso - Capricorno stacanovista : Mercoledì 21 agosto 2019 troviamo la Luna e Urano nel segno del Toro, mentre Venere, il Sole e Mercurio si troveranno nell'orbita del Leone. Il Nodo Lunare si troverà nella decima casa del Cancro, nel frattempo Marte stazionerà in Vergine. Plutone e Saturno permarranno sui gradi del Capricorno, come Giove nel Sagittario e Nettuno che rimarrà stabile in Pesci. Gemelli pensieroso Ariete: distratti. Il contrasto Terra-Fuoco in onda quest'oggi ...

Previsioni astrologiche del giorno 19 agosto : Cancro nervoso - recupera lo Scorpione : Una nuova settimana sta per prendere il via, quali saranno i presagi delle stelle per la giornata di domani? Sarà un lunedì positivo per lo Scorpione, che dopo una prima metà di agosto sottotono si appresta a recuperare. Al contrario gli influssi della Luna renderanno questa giornata faticosa per i nati sotto il segno dell'Ariete e del Cancro. Ecco di seguito l'oroscopo completo da Ariete a Pesci di domani, lunedì 19 agosto 2019, con Previsioni ...

Previsioni astrologiche 20 agosto : Leone passionale - Sagittario eclettico : Martedì 20 agosto 2019 troviamo la Luna nel segno dell'Ariete mentre Venere, il Sole e Mercurio stazioneranno in Leone. Marte si troverà nell'orbita della Vergine nel frattempo il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano sui gradi del Toro. Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Toro spossato Ariete: spensierati. Dopo un periodo parecchio ...

Previsioni astrologiche settimanali dal 19 al 25 agosto : relax per Toro - Pesci pantofolaio : Nella settimana che va dal 19 al 25 agosto 2019 troviamo la Luna viaggiare dai gradi dell'Ariete a quelli dei Gemelli mentre Venere ed il Sole, inizialmente in Leone come Mercurio, cambieranno domicilio spostandosi nella Vergine dove staziona pure Marte. Il Nodo Lunare si troverà nella nona casa del segno del Cancro nel frattempo Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Nettuno permarrà in Pesci come Urano, il quale proseguirà ...

Previsioni astrologiche 18 agosto : Vergine svogliato - Capricorno ostinato : Domenica 18 agosto 2019 troviamo la Luna e Nettuno in Pesci mentre Venere, il Sole, Marte e Mercurio si troveranno sui gradi del Leone. Il Nodo Lunare occuperà la decima casa del segno del Cancro ed Urano rimarrà in Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove che sosterà in Sagittario. Cancro nervoso Ariete: famiglia originaria. Domenica in cui i nativi potrebbero dover rendere conto dei loro ultimi comportamenti verso la ...