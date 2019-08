Pino Insegno quattro volte papà | è nato il piccolo Valerio

Pino Insegno felice per il quarto figlio : Tv? Non mi piace guardarmi indietro con rimpianto : Pino Insegno parla del quarto figlio avuto dalla moglie Alessia Navarro. La coppia aveva già un figlio, nato 5 anni fa. Pino Insegno, 60 anni, da pochi giorni è diventato padre del quarto figlio. È dunque nato Valerio e ad annunciarlo è stata Alessia Navarro su Instagram, dove ha immortalato la manina del neonato. I messaggi di auguri sono arrivati in quantità. "È successo che alla fine abbiamo deciso di allargare ulteriormente ...

“È nato Valerio!”. Grande gioia per Pino Insegno : a 60 anni è papà per la quarta volta : “Con il cuore stracolmo di gioia: benvenuto Valerio”. Con queste parole Alessia Navarro, moglie di Pino Insegno, annuncia la nascita del piccolo. Una notizia incredibile per il famoso attore, che tra precisamente venti giorni si ritroverà a festeggiare i suoi primi sessanta anni. È nato infatti il 30 agosto, un mese che da oggi sarà ancora più felice, più bello, più pieno, visto che è arrivato il suo quarto figlio, il secondo con la nuova ...

Pino Insegno - 60 anni - presto papà : il nome scelto per il quarto figlio (e il motivo) : Pino Insegno, ora manca davvero poco. Tra poche settimane il noto attore, conduttore e doppiatore romano, 60 anni a fine agosto, darà il benvenuto al nuovo erede. Si tratta del quarto figlio dopo Matteo e Francesco, avuti dall’ex moglie Roberta Lanfranchi, e il piccolo Alessandro nato dall’unione con Alessia Navarro che, come spiegato da Insegno al settimanale Nuovo, dovrebbe partorire tra l’8 e il 10 agosto con cesareo. Pino e Alessia, attrice ...