Perché le donne inviano foto di nudo? E gli uomini? La faccenda è complicata | rivela uno

Uomini e donne - terremoto in vista : "Perché no?". Clamoroso - chi si vuole presentare in studio al Trono Over : terremoto in vista a Uomini e donne. Si prospetta un Clamoroso ritorno nel dating show di Maria De Filippi: dalle pagine del settimanale DiPiù, si offre Costantino Vitagliano, mitico tronista degli Anni Duemila che potrebbe ora partecipare al Trono Over. Leggi anche: "Non voleva parlarmi, poi...".

Uomini e Donne - Costantino Vitagliano al Trono Over : “Perché no?” : Costantino Vitagliano torna al Trono Over di Uomini e Donne? Costantino Vitagliano potrebbe tornare a Uomini e Donne. A più di dieci anni dalla prima esperienza come tronista, l’ex modello potrebbe riapparire nel Trono Over. Una possibilità di cui si parla da mesi ma che nelle ultime settimane è diventata sempre più concreta. Costantino è […] L'articolo Uomini e Donne, Costantino Vitagliano al Trono Over: “Perché no?” ...

Perché i cambiamenti climatici colpiscono di più le donne : Una donna nigeriana dopo la distruzione del suo villaggio (foto: LUIS TATO/AFP/Getty Images) Lo scorso giugno Philip Alston relatore speciale delle Nazioni Unite sulla povertà ed i diritti umani, coniando il termine apartheid climatico, aveva sottolineato come il riscaldamento globale rende sempre più nette le disuguaglianze economiche e sociali. I cambiamenti climatici hanno infatti un impatto maggiore su quelle fasce della popolazione che ...

Massimo Boldi : “Sono solo - le donne mi si avvicinano per la popolarità e Perché sono generoso” : Mentre il lavoro continua a dargli soddisfazioni, Massimo Boldi lamenta di non essere riuscito a trovare una donna con la quale trascorrere la vita lontano dal set. Le papabili fidanzate incontrate fino a oggi si sarebbe rivelate interessate solo alla sua fama: “Cercavano popolarità più che il mio affetto: io sono un uomo molto generoso”.Continua a leggere

Uomini e Donne - Carmen Di Pietro furibonda col suo toy-boy : "Cosa lo terrorizza - Perché mi ha scaricato" : Dopo aver rotto il silenzio circa la sua relazione con il toy-boy Matteo Alessandroni, Carmen Di Pietro parla anche del terrore della sua fiamma: quello di essere scartato da Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Lo fa su Instagram, dove scrive: "Ormai è chiaro ed evi

News Uomini e Donne - Nicole Mazzocato : Perché ha querelato Fabio : Fabio Colloricchio di Uomini e Donne: Nicole Mazzocato svela perché lo ha querelato Nicole Mazzocato ha scelto di querelare il suo ex fidanzato Fabio Colloricchio dopo che quest’ultimo aveva rivelato alcuni dettagli intimi sulla loro relazione, durante la sua esperienza televisiva all’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi. La dichiarazione di Nicole ha spiazzato, e non poco, il pubblico di Uomini e Donne tanto da indurre ...

Teresa Cilia di Uomini e Donne : Perché ha chiuso con Raffaella Mennoia : Uomini e Donne: Teresa Cilia svela la verità sul rapporto con Raffaella Mennoia Teresa Cilia è tornata a parlare del suo burrascoso rapporto con Raffaella Mennoia, spiegando perché ha deciso di non rivolgere più la parola al fedele braccio destro di Maria De Filippi. Io non dico una cosa per un’altra. Tutto è iniziato in una puntata speciale di Temptation Island, quando a Uomini e Donne hanno invitato le coppie e c’eravamo anche io ...

Sesso - i benefici dell'amore su donne e uomini : Perché fa bene alla salute : Dovranno ricorrere ad una scusa più efficace del solito inflazionato mal di testa le mogli che intendano sottrarsi agli appetiti sessuali dei propri mariti, poiché la scienza non ha dubbi: la cefalea, in particolare quella a grappoli che è una delle forme più invalidanti, si combatte rotolandosi tra

Uomini e Donne News : Giulia Cavaglia ha Mentito a Tutti! Ecco Perchè! : Giulia Cavaglià, protagonista dell’ultima stagione Uomini e Donne Trono Classico, ha detto addio in breve tempo al suo fidanzato Manuel Galiano. Poche ore fa l’ex tronista voleva far ricadere le colpe su di lui, ma la verità è un’altra! Giulia Cavaglià non convince: Ecco perché! Raffaella Mennoia, sulla scia di ciò che è accaduto dopo la scelta a Uomini e Donne Classico di Giulia Cavaglia, cerca di indagare per capire che cosa ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi divisi : ecco Perché : Claudia Dionigi va in America e lascia solo Lorenzo di Uomini e Donne: il motivo Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, dal momento in cui hanno deciso di mettersi insieme, non si sono mai separati, almeno fino a questi giorni. Difatti l’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne, per via di alcuni impegni lavorativi, è stata costretta ad abbandonare momentaneamente l’Italia e il suo fidanzato Lorenzo Riccardi per volare ...

Uomini e Donne - Sabrina Ghio in Sardegna. La disavventura al ristorante : Perché non la fanno entrare : Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5, ha passato davvero una pessima serata a Poltu Quatu. L'ex ballerina si trova in vacanza in Sardegna con la figlia Penelope, e il compagno Carlo Negro, ma la scorsa serata l'isola ha riservato una spiacevo

Alzheimer - ora sappiamo Perché le donne sono più a rischio : genetica e cervello le cause : Le donne mediamente si ammalano di più di Alzheimer rispetto agli uomini, ma perché questo avviene? Un tempo si pensava che la causa fosse la maggiore longevità delle donne, oggi gli scienziati hanno scoperto che potrebbe essere una questione di genetica e una questione legata al funzionamento del cervello.Continua a leggere

Uomini e donne - Angela-Alessio e Giulia-Manuel spiegheranno Perché si sono lasciati : "Attenzione! Venerdì 26 luglio verranno pubblicate sul sito www.wittytv.it le interviste inedite di Angela e Alessio, Giulia e Manuel! Le ex coppie chiariranno i motivi della loro rottura dopo #Uominiedonne! STAY TUNED". Così, con un video via social, Uomini e donne ha annunciato pochi minuti fa, per bocca dell'autrice Raffaella Mennoia, una novità riguardante i discussi casi delle rottura di Angela e Alessio e di Giulia e Manuel. ...

Federica Lepanto single perchè ambisce al trono di Uomini e Donne? - : Alessandro Pagliuca Federica Lepanto è ancora single e a detta di molti lo è perchè ambisce al trono di Uomini e Donne Federica Lepanto non ha finito la sua esperienza a Temptation Island come avrebbe immaginato. Infatti lei era fermamente convinta che con Massimo ci sarebbero stati altri momenti condivisi. La verità invece è stata che lui ha preferito corteggiare un’altra single. Federica è ritornata a casa. Ha movimentato solo le ...