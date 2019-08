Perché il taglio dei parlamentari ha effetti sul modello di democrazia

Perché quello del taglio dei parlamentari è un autogol di Salvini : non si vota prima di aprile 2020 : La proposta di Matteo Salvini di approvare la riforma costituzionale che prevede il taglio del numero dei parlamentari e poi andare subito al voto anticipato potrebbe non essere realizzabile. Sul tema le opinioni dei costituzionalisti non sono univoche, non esistendo alcun precedente. Ma la posizione prevalente è quella di un'impossibilità di conciliare le due cose.Continua a leggere

Non solo ciclismo! Dall’idea degli altoparlanti sul pullman del team al taglio di capelli - Sagan rivela : “ecco perchè l’ho fatto” : Sagan, l’idea degli altoparlanti sul pullman ed il cambio look: lo slovacco della Bora si racconta a 360 gradi Peter Sagan è uno dei ciclisti più amati al mondo: lo slovacco della Bora ha fatto breccia nel cuore di tantissimi tifosi per le sue imprese in sella alla sua bici, ma soprattutto per il suo carattere unico. Sempre sorridente, pronto a scherzare, disponibile con i tifosi, Sagan è un campione nella vita così come in ...