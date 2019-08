Pd | Marcucci | «Senza veti si va avanti» Zingaretti ribadisce | «Ma Conte no»

Marcucci : senza ultimatum - troveremo via : 11.29 "Ieri con la delegazione del M5S abbiamo stabilito un percorso per arrivare a un accordo di governo serio e responsabile. Il confronto va avanti esattamente nelle modalità stabilite",ha detto il presidente dei senatori Pd Marcucci, che partecipa alle trattative per trovare una soluzione comune con i Cinquestelle. Poi aggiunge. "Siamo convinti che,senza ultimatum e senza veti, riusciremo a dare un governo al Paese".