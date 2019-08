Parma-Juventus live | le formazioni ufficiali | il ballottaggio lo vince Higuain

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2019)– Si parte. La prima partita della stagione del massimo campionato italiano vede di fronte gialloblu e bianconeri. Tante conferme in casa emiliana, a partire dall’allenatore. Rinforzato l’attacco con il ritorno di Inglese e l’arrivo di Karamoh. Allenatore, invece, diverso, per la Vecchia Signora, che dopo ‘l’era Allegri’ ha scelto di cambiare tecnico e filosofia: al timone c’è adesso Sarri, tuttavia non presente in campo per via di una polmonite.Queste le scelte definitive dei tecnici per la prima assoluta della Serie A 2019-2020.: Sepe, Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Brugman, Hernani, Barillà, Gervinho, Inglese, Kulusevski.: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa,, Ronaldo. Scarica o Aggiorna ...

