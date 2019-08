Parma-Juventus | Faggiano si sbilancia su Pezzella e Conti

Parma-Juventus : Paratici su Dybala - Icardi e la cessione di Cancelo : In campo la Serie A con la partita d’esordio che mette di fronte Parma e Juventus, partita importante per i bianconeri che devono confermarsi dopo la scorsa stagione nonostante le tante novità in estate. Prima del match intervista ai microfoni di Sky Sport con il dirigente bianconeri Paratici: “Dybala in panchina non è legato al mercato, è un grande numero 10 della Juve, i calciatori che sono arrivati spesso hanno avuto tempo ...

LIVE Parma-Juventus 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : calcio d’inizio al Tardini - Higuain affianca Cristiano Ronaldo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Ci sono diversi volti noti nella tribuna gialloblù, tra cui Rino Gattuso e Maurizio Arrivabene. 17.48 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento: a bordo campo c’è tutto il quartier generale bianconero. 17.46 Il mercato dei Ducali è stato notevole, considerando il riscatto di Roberto Inglese, l’acquisto di Yann Karamoh e Dejan Kulusevski. 17.44 Inoltri, i Crociati hanno ...

Come vedere Parma-Juventus in diretta TV e in streaming : La prima partita del campionato di Serie A si gioca stasera a Parma: le informazioni e i link per seguirla in diretta dalle 18

LIVE Parma-Juventus - Serie A 2019 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo protagonista allo Stadio Tardini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 Il caso Paulo Dybala, che ad inizio agosto sembrava potesse giungere al Manchester United in cambio di Romelu Lukaku, continua a non avere certezze: l’argentino non vuole lasciare la Vecchia Signora, ma le possibilità di un approdo al PSG o all’Inter in cambio di Mauro Icardi sono ancora aperte. 17.29 Il mercato incombe, nonostante l’inizio del campionato: come ...

