Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 24 agosto 2019) “Se si vede la crisi politica italiana dallo? No, perché sarebbe un po’ come cercare di capire che cosa succede dentro un formicaio stando a 20 metri d’altezza: al massimo, vedi che c’è un formicaio... Ma quello che succede dentro è difficile vederlo e capirlo”. Così risponde l’astronauta, presente al Meeting di Rimini.Poi fa una sua proposta: “tutti i, che stanno litigando qua sotto sulle cose piccoline, per cercare di focalizzarli sulle cose più grandi. Qualcuna, faccio una battuta, ce loe ce lo lascerei... ”.“Lodà possibilità di vedere il pianeta da fuori, con centinaia se non migliaia di satelliti che misurano con attenzione la Terra dall’alto per cercare di capire i mutamenti che si stanno ...

HuffPostItalia : Paolo Nespoli: 'Manderei nello spazio i nostri politici che litigano. Qualcuno ce lo lascerei pure' - Devabole : RT @HuffPostItalia: Paolo Nespoli: 'Manderei nello spazio i nostri politici che litigano. Qualcuno ce lo lascerei pure' - andrealoca77 : RT @HuffPostItalia: Paolo Nespoli: 'Manderei nello spazio i nostri politici che litigano. Qualcuno ce lo lascerei pure' -