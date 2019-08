Ounas ceduto? No | non c’è solo il mercato dietro la mancata convocazione per Firenze

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 24 agosto 2019) Adamnon è stato convocato per la sfida dicontro la Fiorentina, tutto fa pensare ad una cessione imminente ma c’è dell’altro., trionfante in Coppa d’Africa con l’Algeria, non è rientrato nella lista dei convocati di Mr. Ancelotti per il ritorno al calcio giocato di stasera al “Franchi”. L’esterno offensivo ha tantoin Francia, in Italiail Cagliari ci starebbe pensando, ma stando a quanto riportato da Il Mattino, a motivare lapresenza aci sarebbe anche uno stato di forma non smagliante.ha lasciato il centro di Castel Volturno scuro in volto. Con l’arrivo di Lozano guadagnare minuti in partita è sempre più difficile, la cessione potrebbe essere la soluzione migliore per tutti. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Fiorentina-Napoli, Gazzetta: “In attesa del grande ...

