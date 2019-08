Nuoto | la nuova avventura di Ilaria Cusinato | “Ricomincio da Shane | smetterò nel 2028 e

Nuoto : Benedetta Pilato una nuova Federica Pellegrini? Storie e specialità diverse : Era inevitabile. 14 anni, le lacrime e una medaglia d’argento mondiale creano il personaggio. Benedetta Pilato è senza se e senza ma uno dei character più vista del Mondiale di Nuoto 2019 a Gwangju (Corea del Sud), terminato ieri. Il podio conquistato nei 50 rana, ad un’età così precoce, stimola la fantasia di tutti e fa sognare scenari incredibili di carriera, prefigurando situazioni assai gradevoli per la giovanissima atleta ...

Nuoto - chi è Benedetta Pilato : la nuova stella che ha battuto il record della Pellegrini : Ai Mondiali di Nuoto a Gwangju Benedetta Pilato ha conquistato la medaglia d'argento nei 50 rana, battuta solo dall'americana King, ed è un risultato straordinario per una giovanissima atleta: a 14 anni e 6 mesi l'atleta tarantina ha debuttato in un Mondiale e ha battuto il record di precocità di Federica Pellegrini.Continua a leggere

Nuoto - Mondiali 2019 : la nuova dimensione di Simona Quadarella e il coraggio di sfidare a testa alta Katie Ledecky : Ammettiamo, un po’ ci siamo rimasti male. La prova maiuscola di Simona Quadarella negli 800 stile libero ai Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud), a sfidare a viso aperto “Sua Maestà” Katie Ledecky, aveva lasciato presagire un epilogo diverso. Sì perché la romana, con gran coraggio, è stata capace di riprendere e sorpassare ai 450 metri della finale la fuoriclasse statunitense, non al meglio della condizione per il ...

Simona Quadarella - la nuova regina del Nuoto italiano : Ai mondiali di nuoto in corso in Corea del Sud arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia. La conquista Simona Quadarella nei 1500 stile libero in 15'40"89. La ventenne romana stabilisce anche il nuovo record italiano che dopo 10 anni migliora quello fatto segnare da Alessia Filippi ai Mondiali di Roma 2009 (15'44"93). L'azzurra ha preceduto la tedesca Sarah Kohler e la cinese Jianjiahe Wang, che non hanno mai realmente impensierito la ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Federico Burdisso - un quarto posto che sa di futuro. L’Italia ha trovato una nuova stella : La quarta giornata dei Mondiali di Nuoto 2019 in corso di svolgimento a Gwangju (Corea del Sud) è appena passata agli archivi con le straordinarie medaglie d’oro azzurre di Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini, ma la nazionale italiana del CT Cesare Butini può sedersi al tavolo dopo questo pomeriggio di gare e analizzare positivamente anche l’incredibile prova nei 200 farfalla di Federico Burdisso. Il giovanissimo pavese, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 luglio - Minisini per una nuova magia. Verzotto/Bertocchi 13mi nel sincro 3m : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Andranno in scena gli ottavi di finale del torneo femminile di pallaNuoto e soprattutto, per i nostri colori, la finale del duo misto libero con Giorgio Minisini e Manila Flamini, nonché, l’atto conclusivo del combinato libero con la squadra italiana. La nostra coppia sfiderà ancora una volta la Russia nel difficile ...

