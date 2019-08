Nadia Toffa | parla l’ex fidanzato | “Le sono stato accanto fino all’ultimo”

MASSIMILIANO FERRIGNO - EX FIDANZATO Nadia TOFFA/ "Con lei via 10 anni della mia vita" : MASSIMILIANO FERRIGNO, ex FIDANZATO NADIA TOFFA: "Era tutto per me, con lei via 10 anni della mia vita". Lo sfogo dopo la morte della giornalista.

Nadia Toffa - l'ex fidanzato Ferrigno : «Ho raccolto il suo ultimo desiderio - per lei era tutto» : Nadia Toffa e Massimiliano Ferrigno sono stati molto legati a lungo. Un amore tra i due solido e importante, che ha però subito una battuta d?arresto nel 2017, proprio...

Nadia Toffa - parla il suo ex fidanzato Massimiliano Ferrigno : “Sono stata con lei fino alla fine - ho raccolto il suo ultimo desiderio” : Una storia durata dieci anni, con una pausa presa nel 2017, l’anno in cui Nadia Toffa ha scoperto di avere un tumore al cervello dopo essere stata colpita da un malore mentre si trovava a Trieste e trasportata d’urgenza al San Raffaele di Milano. La sua storia d’amore con Massimiliano Ferrigno, autore storico de Le Iene, si è trasformata in un legame forte anche dopo la decisione di separarsi. E così quando Nadia ha trovato un ...

L'ex della Toffa : Sono stato io a raccogliere l'ultimo desiderio di Nadia : Dopo la morte di Nadia Toffa, Massimiliano Ferrigno si racconta in una lunga intervista, raccontando che non ha mai lasciato da sola la iena durante gli ultimi giorni della malattia. Il 13 agosto la scomparsa di Nadia Toffa ha rattristato il mondo dello spettacolo e non solo. La giornalista de Le Iene non ha vinto la sua battaglia contro il contro e ora Sono in molti che piangono la sua morte. Primo fra tutti è Massimiliano Ferrigno ...

Morte Nadia Toffa - l’ex fidanzato rompe il silenzio : “Ho esaudito il suo ultimo desiderio” : La Morte di Nadia Toffa, venuta a mancare il 13 agosto 2019 a causa di un tumore contro il quale lottava da anni, ha lasciato tutta l’Italia nel cordoglio. La giovane giornalista e conduttrice de Le Iene, durante la lotta contro il tumore, ha sempre sorriso e mantenuto il suo atteggiamento positivo verso la vita. Nonostante sapesse benissimo di avere poco tempo da vivere. Nadia Toffa ha anche condiviso i momenti più duri della sua malattia con i ...

Nadia Toffa - parla l'ex Massimiliano Ferrigno : «Non l'ho mai lasciata sola - ho raccolto il suo ultimo desiderio» : Dopo la scomparsa di Nadia Toffa parla il suo storico ex fidanzato. Massimiliano Ferrigno, uno degli autori storici de Le Iene, è stato per 10 anni fidanzato di Nadia, scomparsa lo scorso...

Parla Massimiliano Ferrigno - ex compagno di Nadia Toffa : “Per me lei era tutto” : Non si è ancora sopito il dolore generale per la morte di Nadia Toffa, scomparsa a metà agosto all'età di 40 anni, a causa degli effetti di un cancro di cui lei stessa aveva Parlato pubblicamente. La conduttrice, proprio in virtù dell'enorme attenzione pubblica generata dalla malattia e dalle cure, di cui ha sempre Parlato con assoluta naturalezza, ha avuto al suo fianco nell'ultimo anno tante persone che l'hanno sostenuta moralmente e aiutata. ...

Nadia Toffa - l'ex fidanzato : "Per me lei era tutto - ho raccolto il suo ultimo desiderio" : La prematura scomparsa di Nadia Toffa, aveva 40 anni, ha stravolto molti e in particolar modo Massimiliano Ferringo, uno degli autori del programma Le Iene. Ma Missimiliano è stato anche il fidanzato di Nadia per ben 10 anni, un amore solido e importante, che ha però trovato epilogo nel 2017, propri

Nadia Toffa - parla l’ex fidanzato storico : “Ho raccolto il suo ultimo desiderio” : Il tumore al cervello di Nadia Toffa: parla l’ex fidanzato Massimiliano Ferrigno La morte di Nadia Toffa ha cambiato la vita di Massimiliano Ferrigno, uno degli autori storici de Le Iene. L’uomo è stato per dieci anni il fidanzato della conduttrice, scomparsa a 40 anni lo scorso 13 agosto per via di un tumore al […] L'articolo Nadia Toffa, parla l’ex fidanzato storico: “Ho raccolto il suo ultimo desiderio” ...

Terra dei Fuochi - non rendiamo inutile la morte di tanti giovani come Nadia Toffa : In tanti fanno finta di non leggere i miei post, o mandano qualcuno a fare commenti destruenti a prescindere dai contenuti, come direbbe il nostro Totò. In questi giorni prendo atto che il presidente Vincenzo De Luca merita un caloroso “bravo!” perché ha concretizzato un gemellaggio operativo tra Asl Napoli 1 e Asl di Brescia. Questo era il desiderio da me sempre espresso in tutte le conferenze e in tutti i miei viaggi a Brescia: un gemellaggio ...

Nadia Toffa - 30mila firme per intitolarle reparto oncologico ospedale Taranto : Ha superato le 30mila firme la petizione online, sulla piattaforma Change.Org, per intitolare il reparto Oncoematologico pediatrico dell’ospedale SS.Annunziata di Taranto a Nadia Toffa, la conduttrice delle Iene scomparsa il 13 agosto a causa di un tumore. La petizione è rivolta al governatore della Puglia Michele Emiliano. Nel testo si legge che Nadia Toffa “era cittadina onoraria di Taranto”. “Questo il riconoscimento ...

Funerali Nadia Toffa - Gianluigi Nuzzi non ci sta : fuori luogo la polemica sui vip assenti : Le polemiche sui vip assenti al funerale di Nadia Toffa sono state e continuano ad essere fuori luogo: Gianluigi Nuzzi non ci sta e, stanco di dispute virtuali che ritiene inopportune, ha dedicato un post su Instagram a stroncarle. Forse il noto giornalista, alla conduzione del seguitissimo programma di Rete 4 'Quarto Grado' dal 2013, ci ha pensato un po' prima di dire la sua pubblicamente. Evidentemente esasperato per un accanimento, che pare ...

“Ma chi se ne frega di chi c’era ai funerali?”. Nadia Toffa : polemica sconvolgente del giornalista : A poco più di una settimana di distanza dai funerali dell'amata conduttrice Nadia Toffa, le polemiche sugli assenti stentano a spegnersi. Tra le futili polemiche che si sono innescate dopo un evento doloroso come la morte di Nadia Toffa, c’è anche quella che vede nel mirino i vip che non avrebbero presenziato al funerale. Tra i personaggi presi di mira perché assenti tra la folla che dava l’ultimo saluto alla conduttrice e inviata de ‘Le Iene‘, ...

Nadia Toffa 'reparto oncologico pediatrico a suo nome'/ Taranto - quasi 50mila firme : Nadia Toffa, petizione online per intitolarle il reparto oncologico pediatrico a Taranto. Raccolte finora quasi 50mila firme.