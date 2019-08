Muore 34enne aggredita nel Ferrarese dopo lite | arrestato un uomo

Aggredita nel Ferrarese - Muore 34enne : 18.20 Una donna di 34 anni è morta a Copparo, in provincia di Ferrara, in seguito a una violenta aggressione. Sarebbe stata colpita con un corpo contundente dal suo convivente, al culmine di una lite. La donna, portata in gravissime condizioni in ospedale, è poi deceduta. L'uomo è stato portato in caserma per essere interrogato.

Padre 34enne Muore investito da auto pirata. Salvo il figlio di 6 anni : A Castel Volturno (Napoli) un giovane Padre è stato travolto e ucciso da un'auto pirata. Il figlio di 6 anni è Salvo per miracolo. Passeggiava con il figlio di 6 anni ed è stato ucciso da un'auto pirata. Così, Giorgio Galiero, 34 anni, ha perso la vita verso le ore 20.30 di sabato 17 agosto.\\ È accaduto ieri sera, a Castel Volturno, in provincia di Napoli. Il trentaquatrenne era in giro per la piccola località balneare con la sua ...

