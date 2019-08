MotoGp – Piccole fan crescono | ‘Mini Rossi’ incontra il suo idolo Valentino a Silverstone

Fonte : sportfair

(Di sabato 24 agosto 2019) Un weekend indimenticabile per la piccola Isobel Carter a: la famosissima baby tifosa diRossiil suoIsolbel e Leia Carter sono due baby tifose diRossi diventate ormai famose grazie ai loro post sui social. Appassionatissime di moto, sono entrambe innamorate del Dottore grazie anche alla passione che il padre ha loro trasmesso. Sui social si chiamano Mini e Tiny Rossi e ormai il lororiesce a riconoscerle in mezzo alla folla, nonostante crescano ogni anno sempre più vista la loro giovane età. La più grande delle due, Mini, nonchè Isobel, ha avuto la fortuna direRossi, che le ha autografato la sua tuta Yamaha, per poi scattare qualche dolcissima foto con lei. Un’emozione incredibile per la piccola tifosa del Dottore che sogna di diventare una grande campionessa proprio come il suo. >>> ...

