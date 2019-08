MotoGp – Marquez in pole a Silverstone | bene Valentino Rossi | la griglia di partenza del

MotoGp – Marquez - la strategia in qualifica ed i ‘pericoli’ per la gara di Silverstone : “Valentino sarà un duro rivale domani - ma…” : Marc Marquez soddisfatto della sua pole position al Gp della Gran Bretagna: le parole dello spagnolo della Honda dopo le qualifiche di oggi a Silverstone 60 pole position in 120 gare in top class, questo un dato incredibile che Marc Marquez aggiunge alla sua strepitosa lista dopo la pole conquistata oggi a Silverstone. Il campione del mondo in carica si è piazzato davanti a Valentino Rossi e Jack Miller, assicurandosi dunque la prima ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : “Voglio lottare con Marquez - punto al podio. Marc è più forte ma…” : Grandissimo sabato per Valentino Rossi che ha guadagnato una bellissima seconda posizione nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Silverstone. Il Dottore si è scatenato e domani scatterà in prima fila in occasione della gara con la seria possibilità di puntare al podio e di provare a lottare per la vittoria come non accadeva da tempo. Il centauro di Tavullia ha analizzato la sua prestazione ai ...

Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGp : Marc Marquez, pilota spagnolo della Honda, partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP della Gran Bretagna, che si disputa sul circuito di Silverstone. In seconda posizione partirà Valentino Rossi, che non partiva in prima fila da più di

MotoGp – Marquez strategico - Valentino Rossi contento e Miller sorridente : le impressioni a caldo dei protagonisti delle qualifiche di Silverstone : Le parole di Marquez, Valentino Rossi e Jack Miller dopo le qualifiche del Gp della Gran Bretagna qualifiche di fuoco oggi a Silverstone: al termine di un ultimo giro pazzesco, nel quale Valentino Rossi ha trainato i suoi colleghi, è Marc Marquez a festeggiare per la pole position, la sua ottava della stagione, in Gran Bretagna. Col crono di 1.58. 155 lo spagnolo si è piazzato davanti a Valentino Rossi e a Jack Miller. Una prima fila ...

Marc Marquez MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : “Una grande pole - ma domani sarà battaglia con le Yamaha” : Marc Marquez dice 60! Sono 60, infatti, le pole position conquistate nella classe regina dal campione del mondo che, anche nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP ha fatto il vuoto, rifilando oltre 4 decimi a Valentino Rossi, l’unico in grado di rimanere nelle sue vicinanze. I numeri per il catalano ormai sono sempre più impressionanti, dato che il nativo di Cervera ha centrato la quinta pole a ...

MotoGp - la diretta del Gp Silverstone : Marquez in pole - Rossi secondo. Gli orari della gara su Sky e Tv8 : Gli orari tv per seguire in diretta e differita il GP di Gran Bretagna, dodicesima tappa del calendario del Motomondiale...

Griglia di partenza MotoGp - Qualifiche GP Gran Bretagna 2019 : risultato e classifica. Marquez in pole position - Valentino Rossi immenso 2° - Dovizioso 7° : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Silverstone. Lo spagnolo scatterà al palo nella gara di domani ed è il naturale favorito per la vittoria ma il Campione del Mondo se la dovrà vedere con una concorrenza di lusso guidata da Valentino Rossi che è superlativo secondo. Il Dottore proverà a duellare con il Grande rivale e lo contrasterà fin dal via mentre Andrea ...

MotoGp – Terminate le Fp4 del Gp della Gran Bretagna : Marquez precede tre Yamaha a Silverstone [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tre Yamaha nelle Fp4 del Gp della Gran Bretagna: i tempi delle ultime prove libere di Silverstone E’ tutto pronto per le qualifiche del Gp della Gran Bretagna di MotoGp: prima di vedere i piloti impegnati in Q1 e Q2, i campioni delle due ruote sono scesi in pista per la quarta ed ultima sessione di prove libere, al termine della quale è stato Marc Marquez, col crono di 1.59.327, a piazzarsi davanti a ...

LIVE MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : Marquez guida le FP4 - Dovizioso in scia. Valentino Rossi si copre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 Dovizioso perde tanto nell’ultimo settore e rimane sesto a 1.029. Attenzione a Morbidelli che è risalito in ottava posizione a 1.181. 14.57 Valentino Rossi abbassa ancora il tempo! Ora è quinto a 0.944, scavalca Dovizioso che però ora sta cercando di migliorarsi. 14.55 Quartararo si avvicina a Marquez, secondo a 0.515 dal tempo incredibile di Marquez. Ultimi cinque minuti di ...

LIVE MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : Marquez guida le FP3 - Dovizioso in scia. Valentino Rossi si copre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 Vinales pazzesco! Secondo ad appena 28 millesimi da Marquez, ha perso due decimi nell’ultimo settore e ha chiuso in 2:00.184. 14.47 Vinales indemoniato! Rimane in pista con la coppia di hard, all’ottavo giro si migliora: 2:00.322, quarto a 0.166 da Marquez. 14.46 CLASSIFICA DEI TEMPI A META’ FP4. POS # RIDER GAP 1 93 M. Marquez 2:00.156 2 42 A. ...

MotoGp – Terminate le FP3 a Silverstone : Quartararo beffa Valentino Rossi - le Yamaha fanno paura a Marquez [TEMPI] : Il pilota del Sic Petronas chiude davanti a tutti anche la terza sessione di libere, beffando Valentino Rossi di un decimo: Dovizioso fuori dalla Q2 Fabio Quartararo fin qui è l’autentico dominatore del week-end di Silverstone, il pilota del SIC Petronas piazza il miglior tempo anche nella terza sessione di prove libere, fermando il crono sull’1:58.547. AFP/LaPresse Il francese beffa proprio nel finale Valentino Rossi che, per ...

LIVE MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale - Dovizioso sfida Marquez. Valentino Rossi ci prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle qualifiche – La cronaca delle prove libere 3 – I qualificati diretti al Q2 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Silverstone. Oggi pomeriggio andrà in scena una bella battaglia per la conquista della pole position, si definisce la griglia di partenza per la gara di ...