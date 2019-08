MotoGp – Dovizioso guarda il bicchiere mezzo pieno tra analisi e pronostici | “le Yamaha

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : “Partire settimo non è un problema - domani la gara sarà lunghissima…” : Non il sabato che Andrea Dovizioso sognava. Il portacolori della Ducati, infatti, si è dovuto accontentare del settimo posto nella griglia di partenza dopo le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP, al termine di un sabato nel quale (nel corso della quarta sessione di prove libere) il suo motore lo ha abbandonato in pista, pochi minuti prima di prendere il via per la delicatissima Q1. Il romagnolo non si è scomposto ...

Griglia di partenza MotoGp - Qualifiche GP Gran Bretagna 2019 : risultato e classifica. Marquez in pole position - Valentino Rossi immenso 2° - Dovizioso 7° : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Silverstone. Lo spagnolo scatterà al palo nella gara di domani ed è il naturale favorito per la vittoria ma il Campione del Mondo se la dovrà vedere con una concorrenza di lusso guidata da Valentino Rossi che è superlativo secondo. Il Dottore proverà a duellare con il Grande rivale e lo contrasterà fin dal via mentre Andrea ...

LIVE MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : Marquez guida le FP4 - Dovizioso in scia. Valentino Rossi si copre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 Dovizioso perde tanto nell’ultimo settore e rimane sesto a 1.029. Attenzione a Morbidelli che è risalito in ottava posizione a 1.181. 14.57 Valentino Rossi abbassa ancora il tempo! Ora è quinto a 0.944, scavalca Dovizioso che però ora sta cercando di migliorarsi. 14.55 Quartararo si avvicina a Marquez, secondo a 0.515 dal tempo incredibile di Marquez. Ultimi cinque minuti di ...

LIVE MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : Marquez guida le FP3 - Dovizioso in scia. Valentino Rossi si copre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 Vinales pazzesco! Secondo ad appena 28 millesimi da Marquez, ha perso due decimi nell’ultimo settore e ha chiuso in 2:00.184. 14.47 Vinales indemoniato! Rimane in pista con la coppia di hard, all’ottavo giro si migliora: 2:00.322, quarto a 0.166 da Marquez. 14.46 CLASSIFICA DEI TEMPI A META’ FP4. POS # RIDER GAP 1 93 M. Marquez 2:00.156 2 42 A. ...

LIVE MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale - Dovizioso sfida Marquez. Valentino Rossi ci prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle qualifiche – La cronaca delle prove libere 3 – I qualificati diretti al Q2 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Silverstone. Oggi pomeriggio andrà in scena una bella battaglia per la conquista della pole position, si definisce la griglia di partenza per la gara di ...

LIVE MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - Andrea Dovizioso e Valentino Rossi rincorrono Marquez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DELLA MOTO2 DEL GP DI Gran Bretagna DALLE ORE 12.00 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DELLA MOTO3 DEL GP DI Gran Bretagna DALLE ORE 10.00 LA PRESENTAZIONE DELLA FP3 E DELLE QUALIFICHE DELLA MotoGP IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI OGGI, SABATO 24 AGOSTO COME SEGUIRE LIVE LE QUALIFICHE PROGRAMMA TV E STREAMING DELLE ...

LIVE MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - Andrea Dovizioso vuole riavvicinare Marquez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI OGGI, SABATO 24 AGOSTO COME SEGUIRE LIVE LE QUALIFICHE PROGRAMMA TV E STREAMING DELLE QUALIFICHE VIDEO LE PAROLE DI MAVERICK VINALES VIDEO LE PAROLE DI VALENTINO ROSSI VALENTINO ROSSI: “PRIMA GIORNATA POSITIVA, SONO VELOCE ANCHE SUL PASSO” MAVERICK VINALES: “POSSIAMO CRESCERE TANTO, DOMANI DECIDEREMO LE GOMME” JORGE LORENZO: “LA MIA ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGp : “Circuito complicato - le gomme saranno decisive” : Andrea Dovizioso ha chiuso con il sorriso il suo venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP, ma ammette che manca ancora qualcosa alla sua Ducati per raggiungere il livello di Honda e Yamaha che oggi hanno dominato la scena, e la classifica generale. Specialmente nella seconda sessione di prove libere la GP19 si è comportata nel migliore dei modi, sfruttando anche le temperature in crescita. Quelle che si potrebbero ritrovare anche ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : “Non male la giornata - ma non basta…” : Andrea Dovizioso è soddisfatto del suo venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP, ma ammette che manca ancora qualcosa alla sua Ducati per raggiungere il livello di Honda e Yamaha che oggi hanno dominato la scena, e la classifica generale. Il sesto posto per il romagnolo è un risultato tutto sommato positivo su una pista che, rispetto all’anno scorso, dopo ingenti cambiamenti, sembra davvero migliorata. “Il nuovo ...

MotoGp - Risultato FP2 GP Gran Bretagna 2019 : Marc Marquez vola e stacca Vinales - Dovizioso 4° - Rossi penalizzato e 17° : Una seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP che si è conclusa tingendosi di “giallo”. Mentre tutti i piloti provavano il time attack finale per assicurarsi la top ten, la direzione gara cancellava diversi tempi per leggere uscite dalla sede stradale, andando a riscrivere una classifica che, in teoria, sarebbe stata decisamente diversa. Chi non ha avuto alcun problema, come suo solito, è stato ...

MotoGp - Dovizioso non si accontenta : “buon feeling ma non basta - Marquez e le Yamaha sono veloci” : Il pilota della Ducati ha analizzato la prima giornata di libere, sottolineando come ancora bisogna migliorare per provare a lottare per la vittoria domenica Quarto posto per Andrea Dovizioso nella seconda sessione di prove libere a Silverstone, un risultato positivo ma non troppo per il pilota della Ducati, convinto come ancora si possa migliorare nel corso del week-end. AFP/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky Sport MotoGp, il ...

LIVE MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : prove libere 2. Marquez domina - Dovizioso 4° - Valentino Rossi 17° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani con le qualifiche del GP di Gran Bretagna. 16.00 CLASSIFICA DEI TEMPI FP2 (TOP TEN): POS # RIDER GAP 1 93 M. Marquez 1:59.476 2 12 M. VIÑALES +0.289 3 35 C. CRUTCHLOW +0.517 4 4 A. Dovizioso +0.634 5 21 F. MORBIDELLI +0.707 6 88 M. OLIVEIRA +0.884 7 43 J. ...

LIVE MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - Marquez davanti a tutti. Dovizioso e Valentino Rossi devono inseguire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 Dovizioso esce dai box con hard-media, Valentino Rossi rimane sempre insieme al compagno di marca Vinales. 15.32 Bravo Petrucci che risale in sesta posizione a 0.948 da Marquez subito dietro a Vinales. 15.31 Petrucci utilizza hard-media per provare a risalire dall’undicesima posizione: al momento sarebber fuori dal Q2 come Valentino Rossi. 15.30 Riprendono la via del circuito anche ...