Moto3 – Arbolino in pole a Silverstone | doppietta italiana in Gran Bretagna

Moto3 - risultato Qualifiche GP Gran Bretagna 2019 : terza pole stagionale per Arbolino davanti a Dalla Porta - bene anche Antonelli : Le Qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019 della Moto3 si sono concluse con il miglior tempo di Tony Arbolino che conquista la quinta pole position in carriera di categoria dominando la sessione con un 2:11.631 (nuovo record della pista) registrato nelle fasi iniziali del Q2, davanti al leader del mondiale Lorenzo Dalla Porta (Leopard) di 79 millesimi e allo spagnolo della KTM Angel Nieto Raul Fernandez (a 481 millesimi) risalito Dalla Q1. Il ...

Moto3 - risultato FP3 GP Gran Bretagna 2019 : Arbolino ancora da record - Fenati e Antonelli rincorrono da vicino : Nella fresca mattinata inglese le terze prove libere del GP di Gran Bretagna 2019 della Moto3 si sono concluse con il miglior tempo di Tony Arbolino che è riuscito ad abbassare ulteriormente a 2:11.844 il record della pista già conseguito ieri nelle FP1. I quindici gradi di temperatura a inizio sessione non hanno permesso al grip della gomma di lavorare subito al meglio e rispetto a ieri è stato quindi più complicato ottenere buoni tempi ma col ...

Moto3 - Risultato FP2 GP Gran Bretagna 2019 : Albert Arenas di un soffio su Dalla Porta - Binder e Arbolino : Albert Arenas (KTM Sama) chiude in vetta alla FP2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di Moto3. Dopo una prima sessione di prove libere nella quale le temperature della mattina avevano permesso di realizzare tempi interessanti, nel secondo turno i piloti non sono riusciti a migliorare in maniera particolare la situazione e chi se n’è giovato in maniera più evidente è stato lo spagnolo con il tempo di 2:12.224 con appena 28 millesimi sul ...

Moto3 - risultato FP1 GP Gran Bretagna 2019 : Tony Arbolino svetta col record della pista - 3° Dalla Porta : Si è aperto con il botto il weekend di Silverstone per la Moto3, con uno strepitoso Tony Arbolino capace di firmare il nuovo record della pista britannica in 2’12″008 nel corso della prima sessione di prove libere. I primi riscontri cronometrici hanno certificato l’ottimo lavoro svolto dal circuito con la nuova riasfaltatura del tracciato, che ha permesso ai piloti della classe leggera di girare ben 3″ più forte rispetto ...

Moto3 - GP Gran Bretagna 2019 : Dalla Porta e Canet si marcano stretti - Arbolino prova a ridurre il buco in classifica : Il Motomondiale si avvicina al GP della Gran Bretagna 2019, dodicesimo appuntamento stagionale, che vedrà i migliori giovani piloti arrembanti della Moto3 tornare a battagliare sul circuito di Silverstone; la scorsa stagione un forte maltempo si abbattè sul tracciato inglese durante il weekend di gare, la pioggia non permise di correre in sicurezza e costrinse la direzione di gara a prendere la drastica decisione di annullare ...

VIDEO Moto3 - GP Austria 2019 : highlights e sintesi - Romano Fenati vince davanti ad Arbolino! : Romano Fenati ha vinto il GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale Moto3 che è andato in scena sul tracciato di Spielberg. L’ascolano è tornato al successo dopo i fatti dell’anno scorso a Misano e ha festeggiato davanti a Tony Arbolino e John McPhee. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale Moto3. VIDEO highlights GP Austria Moto3, VITTORIA Romano ...

Moto3 - Risultato FP3 GP Austria 2019 : Tony Arbolino vola e fa il vuoto su Masià e McPhee - quarto Dalla Porta : Tony Arbolino, sempre Tony Arboino! Il pilota milanese domina la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2019 di Moto3 andando a segnare un ottimo tempo e mettendo in fila tutti i migliori. Nei primi 14 classificati, che quindi eviteranno la Q1 nel corso delle qualifiche, non troviamo grosse sorprese, per un turno che si è sviluppato in maniera regolare. Al Red Bull Ring splende il sole, nonostante le previsioni parlassero ...

Moto3 - Risultato FP2 GP Austria 2019 : straordinario Vietti al comando - ancora bene Arbolino e Antonelli : La giornata di prove libere del venerdì del GP d’Austria 2019 di Moto3 si conclude con il classico super time-attack finale di gruppo che ha attaccato in massa con la gomma morbida la classifica dei tempi; il migliore alla fine è stato ancora un immenso Celestino Vietti, che dopo aver già stupito nella mattinata si è ulteriormente migliorato e portato davanti a tutti grazie all’1:36.585. Tempo impressionante considerando che il ...

Moto3 - Risultato FP1 GP Austria 2019 : Kornfeil beffa sul finale Arbolino - ottimo terzo Vietti : Jakub Kornfeil ha fatto segnare il miglior tempo nelle prime prove libere della Moto3, con le quali è cominciato ufficialmente il weekend del Motomondiale nel GP d’Austria 2019. Sul circuito di Spielberg il pilota ceco della PruestelGP ha stampato un tempo di 1:36.967 ottenuto all’ultimo tentativo disponibile e ha preceduto di 188 millesimi l’ormai sempre presente al vertice Tony Arbolino (Snipers), che con un inizio di ...

Moto3 - GP Austria 2019 : continua la sfida iridata tra Dalla Porta e Canet - Arbolino e Antonelli costretti a vincere per rimontare : Undicesima tappa stagionale alle porte per il Mondiale Moto3, che si trasferisce a Spielberg per il Gran Premio d’Austria 2019. Il primo appuntamento dopo la pausa estiva ha regalato grande spettacolo in quel di Brno con una meravigliosa lotta per la vittoria tra i due contendenti principali per il titolo iridato Aron Canet e Lorenzo Dalla Porta. In Repubblica Ceca lo spagnolo ha avuto la meglio precedendo di poco più di un decimo il ...

Moto3 – Doppio colpo per Canet a Brno : vittoria e primo posto nel Mondiale per lo spagnolo - Dalla Porta e Arbolino sul podio : Il pilota spagnolo si impone in Repubblica Ceca davanti a Dalla Porta e Arbolino, prendendosi anche la leadership della classifica generale Il Gp di Brno di Moto3 se lo aggiudica Aron Canet, precedendo sul traguardo Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino. Un successo imPortante per il pilota spagnolo, che sale così in testa alla classifica generale superando proprio Dalla Porta, costretto adesso ad inseguire con tre punti di distacco. Buona ...

Moto3 - Risultato GP Repubblica Ceca 2019 : Canet ritrova la vittoria davanti a Dalla Porta e Arbolino. Impresa sfiorata per Antonelli : Emozioni a non finire nel GP della Repubblica Ceca 2019 della Moto3 con lo spagnolo della KTM Aron Canet che con estremo tatticismo è riuscito a dare la zampata finale nella serrata battaglia delle ultime curve e trionfare sulla coppia italiana formata da Lorenzo Dalla Porta (Leopard) e Tony Arbolino (Snipers). Quarta posizione per l’altro iberico Jaume Masià (Bester Capital Dubai) che precede di un soffio un leggendario Niccolò Antonelli ...

Moto3 - Risultato Warm-up GP Repubblica Ceca 2019 : scatto di Lorenzo Dalla Porta su Foggia - sesto Arbolino : Se il buongiorno si vede dal mattino… ci attende un Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 di Moto3 quanto mai livellato e vibrante dalle ore 11.00. Il Warm-up disputato questa mattina con sole pieno e 18°, infatti, ha messo in mostra grande equilibrio con i primi 20 piloti racchiusi in appena otto decimi, ed i primi 24 in un secondo. Buon turno anche per i nostri colori, con cinque italiani nei primi dieci. Davanti a tutti, dopo un inizio ...