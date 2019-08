MORTO PER SIGARETTA ELETTRONICA ' Primo caso al mondo' | malattia legata a svapo

Perché si parla del “primo MORTO PER sigaretta elettronica”? : Un uomo è morto in Illinois per gravi problemi respiratori e decine di altre persone che usavano sigarette elettroniche hanno avuto sintomi simili: ma è presto per trarre conclusioni definitive

MORTO PER una misteriosa malattia polmonare : sigarette elettroniche sotto accusa : Crescono i casi per un nuova malattia ai polmoni che potrebbe essere correlata all'uso della sigaretta elettronica. Ha fatto...

Giovanni Buttarelli - Google dice di sapere perché è MORTO ma l’informazione non è pubblica. Cosa c’è dietro? : Google calpesta il diritto alla riservatezza quotidianamente e lo fa in ottima compagnia degli altri colossi che attraverso Internet fagocitano le nostre informazioni personali, le elaborano e le analizzano fino a generarne di impreviste o – almeno per noi umani – imprevedibili. L’ingiustificabile risposta del motore di ricerca, a fronte dell’istanza volta a conoscere le cause del decesso di una persona nota, è la dimostrazione che in certi ...

