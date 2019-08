Montella | “Gli errori li abbiamo sempre accettati | ma prima del Var”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019) Il tecnico della Fiorentinacon tanta rabbia e rammarico ai microfoni di Sky nel post partita della gara contro il Napoli “Faccio complimenti ai ragazzi e al pubblico per l’entusiasmo incredibile che c’è stato. Dispiace per il risultato, credo che il campo ha dimostrato che meritavamo di vincere. Possiamo discutere a lungo, ma non si capisce perché ci si vuole complicare la vita. Alla fine del primo tempo c’è un episodio con una simulazione plateale e losottolineato nell’intervallo. Non voglio più sentir parlare di Chiesa simulatore. Non si possono perdere partite del genere, ma lo accettiamo e andiamo avanti” Cosa ha risposto Massa quando gli siete andati a chiedere della simulazione di Mertens? “L’ha visto nettamente il fallo su Mertens. E la Var? Io non ho capito nulla su questo episodio” Come si semplifica la ...

