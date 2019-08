Meteo | nuova giornata afosa e carica di temporali | le previsioni

Previsioni Meteo : nuova ondata di caldo africano a inizio settimana : La lunga ondata di caldo che ha portato temperature molto elevate per giorni soprattutto al centro-sud Italia ha lasciato il posto a correnti decisamente più fresche e gradevoli giunte...

Previsioni Meteo 19-22 Agosto : nuova fiammata nordafricana - fino a 38/39°C al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Conferme anche con gli ultimi aggiornamenti circa il nuovo, già annunciato, avvento di un promontorio anticiclonico subtropicale e a cuore caldo, per la prima parte della prossima settimana. La figura di alta, di matrice algerina, andrà espandendosi verso i settori centrali del nostro bacino già dai giorni successivi il FerrAgosto, tuttavia il cuore caldo inizierà a battere con più veemenza alle latitudini italiane, da lunedì prossimo e per ...

Previsioni Meteo Sardegna : nuova ondata di caldo con picchi fino a +42°C : La Protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un’allerta arancione per alto rischio di incendi in tutto il Campidano di Cagliari e Oristano, nel Nuorese e parte del Logudoro. Da oggi a domenica gli esperti dell’Aeronautica militare di Decimomannu prevedono caldo africano e tanta afa con punte di +42°C. L’Isola subisce l’influenza dei venti sahariani: le temperature si manterranno elevate in tutta la regione, con ...

Meteo - nuova allerta Estofex : prosegue il maltempo al Nord Italia con grandine molto grande - venti distruttivi e nubifragi : allerta Meteo – Nelle scorse ore il maltempo ha messo in ginocchio alcune località del Nord Italia. La più colpita Casargo. La località, in provincia di Lecco, è stata interessata da una frana che ha inondato di fango il Paese. A Bolzano, un violento nubifragio con grandinata ha abbattuto diversi alberi e scoperchiato alcuni tetti. E l’emergenza maltempo non finisce qui. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato nuovi avvisi per ...

Meteo - nuova bomba di caldo : addio tregua - temperature a 40 gradi : La colonnina di Mercurio torna a temperature prossime ai 40 gradi. Su leggo.it le previsioni Meteo per i prossimi giorni in Italia. Una campana anticiclonica di origine atlantica ha infatti invaso...

Meteo Italia Tempo Stabile nella nuova settimana : Tempo che risulterà Stabile con il ritorno del sole su gran parte d’Italia in questa nuova settimana. La perturbazione giunta questo weekend che ha messo la parola fine all’ondata di calore che stava investendo da giorni le regioni del centro-nord, sta gradualmente esaurendo i suoi effetti sul territorio. Già domani Lunedì raggiungerà i Balcani, permettendo così un miglioramento delle condizioni Meteo sul nostro paese. ...

Online la nuova App di MeteoWeb : Scienza - Meteo e Notizie a portata di click non solo per iOS ma anche per Android : E’ disponibile da oggi, su Google Play, la nuova applicazione per smartphone di MeteoWeb. Il servizio, pratico e immediato, è l’ideale per i dispositivi mobili e permette anche di ricevere le notifiche push delle Notizie più importanti e di rilievo. L’App di MeteoWeb è disponibile per tutti i dispositivi, è gratuita, di facile consultazione ed intuitiva. L’App è sempre disponibile per i dispositivi iOS nell’App Store, ma ...

Meteo - nuova ondata di caldo in Europa : impennata delle temperature - verranno battuti numerosi record : Dopo poche settimane dall’ultima ondata di caldo africano, torna l’allerta in Europa: in Francia un nuovo record è stato registrato ieri a Bordeaux, dove si sono registrati +41,2°C, e Météo France prevede temperature mai viste da più di 70 anni a Parigi, con +41°C. L’attuale record risale al 1947 con +40,4°C. In Belgio è stata diramata per la prima volta l’allerta rossa: “Le temperature aumenteranno di qualche grado ...

Meteo - in arrivo una nuova ondata di caldo : possibili punte di 40 gradi : Quella che è appena iniziata si prevede una settimana piuttosto rovente sul fronte Meteorologico. Infatti, secondo gli ultimi bollettini che i centri Meteo hanno diffuso, una fortissima ondata di caldo sta per colpire il nostro Paese e in generale tutta l'Europa settentrionale. Tale situazione è dovuta alla risalita dell'anticiclone africano, che già da oggi farà sentire i suoi effetti sul nostro territorio nazionale. Le temperature comunque ...

Previsioni Meteo weekend 20 e 21 luglio : nuova ondata di caldo africano in arrivo : Le Previsioni meteo di oggi sabato 20 luglio e dopodomani domenica 21 possono farci sorridere! Bel tempo praticamente ovunque e temperature in aumento. E da lunedì nuova ondata di caldo africano sull'Italia: punte oltre i 35°C al Centro-nord.Continua a leggere

Meteo - nuova ondata di caldo africano arriva in Europa : temperature fino a +40°C - coinvolto anche il Nord Italia [MAPPE] : Previsioni Meteo – Dopo un periodo piuttosto dinamico e molto più freddo all’inizio di luglio, sta per prendere forma una brusca inversione di rotta. Per la prossima settimana, infatti, è probabile lo sviluppo di un’altra importante ondata di caldo quando una forte dorsale si stabilirà sull’Europa centro-occidentale. In alcune aree del continente, le temperature potrebbero tornare su valori di +35-40°C. I modelli concordano sullo sviluppo di ...

Meteo - nuova ondata di caldo in arrivo. Picchi fino a 40 gradi : Meteo, nuova ondata di caldo in arrivo. Picchi fino a 40 gradi L’alta pressione, già da questo weekend, sarà su tutta l’Europa sud occidentale, Italia compresa. Domenica attesi 33-35 gradi al centro nord Parole chiave: Meteo ...