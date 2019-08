Meteo | le previsioni per domenica 25 agosto 2019

Previsioni Meteo - l’estate entra in crisi : rovesci e temporali per 7/8 giorni [DETTAGLI e MAPPE] : I promontori stabili e caldi nordafricani che hanno contraddistinto gran parte di questa estate potrebbero essere giunti all’epilogo della loro azione. Beninteso, non stiamo dicendo che l’estate è finita, anche perché i valori di pressione, specie in prossimità del suolo, si manterranno medio-alti e non esageratamente depressi risulteranno anche quelli alle medie quote atmosferiche. Pur tuttavia, proprio in quota, una falla barica ...

Meteo - le previsioni di domenica 25 agosto : Meteo, le previsioni di domenica 25 agosto Ultima domenica di agosto all’insegna dell’instabilità: frequenti piogge e temporali sono attesi su Alpi, Appennino, pianura emiliana, coste laziali e Venezia Giulia. Da lunedì lento miglioramento del tempo e temporaneo aumento delle temperature Parole chiave: ...

Previsioni Meteo - giornata di maltempo e temporali su molte regioni : allerta nubifragi e grandine [DETTAGLI e MAPPE] : Si è aperta, oramai, una ferita barica sul Mediterraneo centrale a opera di una “goccia fresca” in quota penetrata nel campo anticiclonico, la cui azione potrebbe essere piuttosto insistente proprio per la difficoltà di spostamento della “goccia” stessa circondata dall’alta pressione. Anche per oggi, una semi-stazionaria circolazione ciclonica, seppure blanda, con perno tra la Sardegna e l’alto Tirreno, ...

Meteo : nuova giornata afosa e carica di temporali - le previsioni : La presenza di una blanda circolazione fresca sull'Italia, giunta all'interno del vasto anticiclone africano che continua a portare caldo e afa su tante nostre regioni, determina lo sviluppo di...

Previsioni Meteo weekend 24-25 agosto/ Sole sulle coste - maltempo nell'entroterra : Previsioni meteo weekend 24-25 agosto, Sole sulle coste con bel tempo, maggiore instabilità nell'entroterra, sui rilievi e al nord

Previsioni Meteo 24 agosto : un sabato tra sole e qualche temporale - anche intenso : L'ondata di calore è ormai un ricordo, ma ci sarà ancora un clima ancora estivo con temperature abbastanza nella norma. Tuttavia l'instabilità porterà ad una discreta attività temporalesca specialmente nelle ore pomeridiane e nelle aree montuose e interne di tutte le regioni.Continua a leggere

Previsioni Meteo Settembre - la tendenza mensile : piogge sopra norma su parecchie regioni? : Previsioni Meteo Settembre – Diamo uno sguardo con questo editoriale al prossimo mese di Settembre, quello che segnerà il passaggio di consegne tra la stagione estiva oramai in declino e quella autunnale. Naturalmente, ricordiamo che queste indagini sul lungo periodo non hanno una valenza previsionale. Esse si basano su calcoli modellistici a lunga gittata, in fase ancora sperimentale che, tuttavia, hanno dimostrato di riuscire a cogliere ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Sabato 24 Agosto 2019 A Pisa e Provincia avremo condizioni di tempo varaibile con possibilità di fenomeni, più probabili nelle ore pomeridiane e con maggiore consistenza nei settori più interni. I fenomeni potranno assumere ...

PREVISIONI Meteo IN ITALIA/ Weekend a rischio temporali : allarme grandine grossa! : PREVISIONI METEO in ITALIA, Weekend a rischio temporali da Nord a Sud: l'allarme è legato alla grandine grossa che toccherà diverse zone del nostre paese.

Caldo e temporali : le previsioni Meteo per l'ultimo weekend di Agosto : Occhio alla bolla d'aria fredda: le previsioni meteo con gli ultimi aggiornamenti per la mattina di sabato 2 Agosto

Previsioni Meteo della Protezione Civile : temporali per tutto il weekend su gran parte della penisola [BOLLETTINI] : Il maltempo che sta interessando gran parte della penisola si intensificherà nelle prossime ore, in particolare nelle regioni settentrionali. La Protezione Civile ha emanato i bollettini di vigilanza per tutto il weekend, dai quali emerge una concentrazione di fenomeni temporaleschi in particolare nel Centro-Nord. Il Bollettino di Vigilanza meteorologica Nazionale per venerdì 23 agosto Precipitazioni: – da isolate a sparse, a prevalente ...

Arrivederci estate : previsioni Meteo da allerta gialla sul contro esodo (ma non ovunque) : Fine settimana caratterizzato da un meteo controverso segno che la bella stagione ormai si avvia ad un lento declino. Le...

Previsioni Meteo - temperature ancora estive e temporali improvvisi : temperature estive, ma temporali improvvisi, soprattutto nelle zone montuose e nelle ore più calde, a volte accompagnati con grandine. Sarà un weekend di tempo instabile e senza afa, quello che sta cominciando. «L’estate, ve lo possiamo dire con certezza, non è più la stessa», assicurano i meteorologi di Ilmeteo.it. «La bella stagione sta perdendo, giorno dopo giorno, vigore e smalto, lasciandosi travolgere dai primi temporali di fine ...

Meteo Roma : previsioni per il weekend : Meteo Roma: previsioni per il weekend Tempo generalmente stabile sabato nelle ore diurne ma con molte nubi sparse anche compatte. Possibili acquazzoni e temporali invece in serata ma in rapido esaurimento. Domenica tempo più asciutto, con ampi spazi di sereno fin dal mattino. Temperature comprese tra +20°C e +34°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Instabilità di stampo pomeridiano sabato, con acquazzoni e temporali anche intensi che ...