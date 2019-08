Mario Serpa contro Gianni Sperti | ' Video con Lele Mora vero com' è stato il suo matrimonio'

Uomini e Donne - Gianni Sperti pubblica una foto di Mario Serpa con Lele Mora : la replica dell'ex corteggiatore : Il botta e risposta tra Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, e Mario Serpa, ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi ed ex fidanzato di Claudio Sona, non è ancora terminato.Come ricordiamo, infatti, nella polemica che ha riguardato Raffaella Mennoia, autrice del dating show di Canale 5, attaccata sia da Mario che da Teresa Cilia, era intervenuto anche Gianni Sperti che ricordò all'ex corteggiatore che fu lui a rimettersi ...

Gossip Uomini e Donne : Mario Serpa prende in giro Raffaella Mennoia : Mario Serpa fa il verso a Raffaella Mennoia di Uomini e Donne: le sue parole Dopo giorni di silenzio, Raffaella Mennoia ha preso la parola per replicare alle ultime polemiche che l’hanno vista protagonista, suo malgrado. L’autrice di Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi ha parlato di insulti gravissimi. Come è noto, questi sarebbero stati pronunciati da Mario Serpa e Teresa Cilia. La Mennoia si sta preparando per ...

Mario Serpa - ex U&D - commenta con una risata il ritorno di Raffaella Mennoia su Instagram : Dopo quasi tre settimane di silenzio, ieri sera Raffaella Mennoia è tornata a farsi viva sui social network: direttamente da Miami dove si trova in vacanza, l'autrice Tv ha deciso di commentare in modo vago quello che è successo poco tempo fa. A non credere affatto alla redattrice di Uomini e Donne, continua ad essere Mario Serpa: il romano, infatti, ha deriso la collaboratrice di Maria De Filippi e il suo motto "la verità rende liberi". Mario ...

Uomini e Donne - botta e risposta tra Claudio Sona e Mario Serpa. L'ex tronista : "Difenderò la mia verità nelle sedi opportune" : Claudio Sona, il primo tronista gay nella storia di Uomini e Donne, qualche giorno fa, ha parlato per la prima volta dopo il caos scatenatosi attorno alla redazione del programma condotto da Maria De Filippi che era partito proprio con una foto che lo ritraeva insieme ad un autore di Uomini e Donne durante una vacanza.Nel recentissimo messaggio, Claudio ha ribadito che i motivi per i quali la storia d'amore con Mario Serpa, L'ex corteggiatore ...

Mario Serpa sbugiarda Claudio Sona con un video : le parole di Sierra : Claudio Sona insieme a Sierra durante Uomini e Donne? Il video di Mario Serpa Il primo tronista gay di Uomini e Donne Claudio Sona ha rotto il silenzio sulle accuse di essere stato fidanzato durante il suo percorso con Juan Sierra. Tutto è nato per difendersi dalle illazioni circolate sul suo conto riguardo la bufera che si è abbattuta sulla trasmissione di Maria De Filippi e su Raffaella Mennoia ad opera di Mario Serpa. L’ex ...

Claudio Sona - ex U&D - risponde a Mario Serpa : 'Illazioni infondate - ho sporto querela' : Per la prima volta da quando è scoppiata la polemica tra Mario Serpa e gli autori di Uomini e Donne, Claudio Sona ha deciso di esporsi per raccontare la sua versione dei fatti sulla fine della storia d'amore con il romano. L'ex tronista ha fatto sapere che sono assolutamente infondate le accuse che fa il corteggiatore che ha scelto, tanto da essere arrivato a querelare sia lui che chiunque osi sostenere che era fidanzato mentre cercava l'amore ...

Claudio Sona : “Mai fidanzato durante il trono - con Mario Serpa è finita per motivi privati” : Dopo circa un anno di silenzio, parla Claudio Sona. Il primo tronista gay, che è stato all’origine della bufera che si è abbattuta su Uomini e Donne da circa due settimane, ribadisce di non essere mai stato fidanzato durante il trono: “Ho affrontato la trasmissione da perSona libera. Ho querelato chi in passato ha dichiarato il contrario”. E su Mario Serpa ha aggiunto: “La nostra storia è finita per motivi perSonali”.

Uomini e Donne diffida Teresa Cilia e Mario Serpa? Il comunicato : Uomini e Donne, la redazione contro Teresa Cilia e Serpa: “Offese assurde” Dopo qualche giorno di silenzio, la redazione di Uomini e Donne ha rotto di nuovo il silenzio contro le accuse ricevute da Teresa Cilia e Mario Serpa, i quali hanno riferito una scarsa trasparenza di alcune persone che hanno vestito i panni da tronisti nelle scorse stagioni. Tramite un lungo comunicato ufficiale condiviso da un autore della Fascino, Claudio ...

Mario Serpa prende in giro Giulia De Lellis : tra le 'cose orrende' mette il suo libro : La querelle nata tra alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne e la redazione sta regalando ogni giorno nuovi spunti di discussione: nella giornata di ieri, ad esempio, Teresa Cilia ha promesso che farà grandi rivelazioni su Raffaella Mennoia, mentre Mario Serpa ha risposto in modo piccato a chi gli sta dando contro da giorni. Dopo aver visto i video nei quali Giulia De Lellis ha difeso l'amica autrice, l'ex opinionista del Trono Classico ha ...