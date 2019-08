M5S-Pd | Zingaretti avverte | «Mi auguro non esista ipotesi doppio forno | rispetto

Trattative PD-M5S - ultimatum di Di Maio a Zingaretti : 24 ore per decidere su Conte-bis : Solo poche ore fa i rispettivi staff avevano smentito le voci circa un incontro imminente tra Di Maio e Zingaretti, escludendo la possibilità che i due potessero vedersi già in questo fine settimana per fare il punto della situazione dopo l'incontro ufficiale di oggi pomeriggio tra le due delegazioni. I due leader di partito si sono invece incontrati già questa sera a Roma, in una casa privata, sedendosi intorno ad un tavolo per un'oretta. ...

In corso l'incontro tra Di Maio e Zingaretti. Il M5S vuole un "Conte bis" : È in corso l'incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Bocche cucite, per ora, sul luogo del faccia a faccia. La richiesta del pentastallato sarebbe chiara: "Noi reggiamo l'accordo con il Pd solo con Conte presidente del Consiglio". Questo è quanto si apprende da fonti parlamentari M5s. Per il leader del Partito democratico, invece, "serve svolta, discontinuità". Per poi ...

Governo - faccia a faccia a Roma tra Di Maio e Zingaretti. Il leader M5S ha chiesto che Conte rimanga premier. Due ore di vertice tra i capigruppo : “Clima positivo” – LA DIRETTA : Prima l’incontro tra i capigruppo di Pd e Movimento 5 stelle. Poi, in serata, la cena tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, durante la quale il leader M5s ha chiesto che i democratici accettino la riconferma del premier Giuseppe Conte. Sono ore delicate di trattative e il “clima”, dicono le parti, “è positivo e costruttivo“. Anche se rimangono alcuni nodi delicati da sciogliere. Il primo è proprio quello del ...

