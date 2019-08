L’uomo del giorno – Buon compleanno Matias Vecino | il centrocampista dai gol importanti

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2019) Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del’, oggi è ildeldell’Inter protagonista con la maglia nerazzurra di reti, soprattutto quella nello spareggio contro la Lazio per la qualificazione in Champions League, indimenticabile anche la rete nei minuti finali contro il Tottenham, gol che ha permesso di ribaltare l’iniziale svantaggio. Inizia la carriera al Central Espanol e poi al Nacional, poi la chiamata dall’Italia arriva grazie alla Fiorentina, esperienza in prestito con Cagliari e Empoli prima del ritorno in viola. Per ultima la grande chiamata dell’Inter con ilche si candida ad essere un punto fermo per Antonio Conte. Presenze anche con la nazionale uruguaiana.L'articolo L’uomo del...

chedisagio : Fare arrabbiare, senza distinzione di partiti o persone, un uomo mite come Sergio Mattarella è la misura del baratr… - chetempochefa : 'L'uomo non nasce col bisogno di fare del male, diventa autore del male perché è gregario, perché accetta passivame… - virginiaraggi : Grazie al Presidente @GiuseppeConteIT per l'impegno al servizio dell'Italia e dei cittadini. Ha confermato coraggio… -