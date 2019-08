L' oroscopo del giorno 26 agosto | previsioni 2ª sestina | ottimo lunedì per Scorpione

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 24 agosto 2019) L'del262019 è pronto a scommettere sulla buona riuscita di questo, in primis per alcuni segni che andremo a svelare a breve. Intanto ricordiamo che in primo piano oggi vi sono leastrali su amore e lavoro riguardanti la secondadello zodiaco. Pertanto in questo contesto le analisi astrologiche quotidiane saranno applicate esclusivamente ai soli Bilancia,, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo subito che a poter usufruire della benevolenza degli astri nel periodo esaminato saranno in pratica tre segni in particolare, ovviamente prescelti dallapresa in considerazione in questo frangente. Bene, iniziamo pure a sistemare sul piedistallo più alto della classifica lo, quest'oggi valutato al 'Top del'. A seguire tra i fortunati del momento, Bilancia e Capricorno, entrambi sottoscritti nel periodo ...

AIIYouCanHate : @FedericaSure @Gjoja_ Il tema natale non c’entra nulla con l’oroscopo, fa parte del ramo della teologia. È indicati… - macriga3 : Ho sperato che piovesse per 2/3 giorni, come dicevano le previsioni. Non una goccia. Oggi doveva essere un giornata… - infoitsalute : Settembre 2019: l'oroscopo del mese -