LIVE Vuelta a España 2019 | Prima tappa Salinas de Torrevieja-Torrevieja in DIRETTA

(Di sabato 24 agosto 2019) Lasi aprirà questa sera con una cronometro a squadre di 13.4 km per le strade di. Nonostante le numerose assenze di primo piano, saranno presenti diversi protagonisti del panorama ciclistico internazionale, determinati a darsi battaglia per il successo finale. Il colombiano Miguel Angel Lopez (Astana) e lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) saranno gli uomini più attesi e riproporranno il duello già visto al Giro d’Italia. La principale speranza tricolore sarà invece Fabio Aru (UAE Emirates), apparso in crescita in occasione del Tour de France e intenzionato a tornare protagonista per lasciarsi finalmente alle spalle le delusioni delle ultime stagioni. Il tracciato della cronometro a squadra sarà completamente pianeggiante e privo di particolari difficoltà dal punto di vista planimetrico. La distanza ridotta non dovrebbe portare a distacchi ...

