LIVE Parma-Juventus 0-0 | Serie A 2019-2020 in DIRETTA | calcio d’inizio al Tardini

LIVE Parma-Juventus - Serie A 2019 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo protagonista allo Stadio Tardini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 Il caso Paulo Dybala, che ad inizio agosto sembrava potesse giungere al Manchester United in cambio di Romelu Lukaku, continua a non avere certezze: l’argentino non vuole lasciare la Vecchia Signora, ma le possibilità di un approdo al PSG o all’Inter in cambio di Mauro Icardi sono ancora aperte. 17.29 Il mercato incombe, nonostante l’inizio del campionato: come ...

LIVE Parma-Juventus - Serie A 2019 in DIRETTA : programma - orario d’inizio e tv. Come seguire in diretta il match : La 118ª edizione di Serie A, la 88ª a girone unico, è pronta a cominciare con Parma-Juventus. Quest’oggi, 24 agosto 2019 alle ore 18, i campioni d’Italia in carica aprono la massima Serie italiana allo Stadio Tardini contro i Crociati di Roberto D’Aversa. Si tratta della 48ª sfida tra le compagini in Serie A, con la Juventus in vantaggio 22 a 10 nei confronti, mentre sarà la quarta volta che si sfidano nella partita inaugurale. La prima volta ...

Forte terremoto avvertito a Parma : epicentro a Borgo Val di Taro - DATI e MAPPE [LIVE] : Una Forte scossa di terremoto è stata registrata alle 13:17 nella zona di Parma. Si è trattato di un evento magnitudo ML 3.9, avvenuto a 5 km sudest da Borgo Val di Taro (Parma), ad una profondità di 7 km. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma. I Comuni più vicini all’epicentro sono Borgo Val di Taro, Albareto, Pontremoli, Compiano, Zeri, Berceto, Bedonia. L'articolo Forte terremoto avvertito a Parma: epicentro a Borgo ...

Calendario Serie A - il sorteggio LIVE : la prima giornata - la Juventus inizia a Parma : Grande attesa per il sorteggio valido per il campionato di Serie A, si avvicina l’inizio di una stagione che si preannuncia scoppiettante. Tutti a caccia della Juventus, i bianconeri sono ancora una volta i netti favoriti alla vittoria finale ma Napoli ed Inter si sono rinforzate nettamente e sono pronte a lottare. Si preannuncia scoppiettante anche la corsa alla corsa Champions League, in corsa anche l’altra squadra di Milano, ...

DIRETTA PARMA MAIA ALTA/ Risultato LIVE : Roberto Inglese è tornato in gruppo : DIRETTA PARMA MAIA ALTA streaming video e tv: cronaca live della partita amichevole che la squadra ducale gioca contro una selezione locale.