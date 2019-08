LIVE Fiorentina-Napoli | Serie A 2019 in DIRETTA | programma | orario d’inizio e tv Come

Fonte : oasport

(Di sabato 24 agosto 2019) Si giocherà quest’oggi quello che è forse il più importante match della giornata d’apertura del campionato italiano di-2020,. Riparte da Firenze la corsa dei viola di Vincenzo Montella, chiamati a riscattare un finale di stagione scorsa poco decoroso, e degli azzurri di Carlo Ancelotti, che invece puntano al bersaglio grosso dopo averlo accarezzato in numerose occasioni. Tanti i dubbi di formazione su ambo i fronti, soprattutto su quello della, con i dubbi Biraghi, Ribery e Lirola, oltre che il rebus Boateng-Vlahovic. Per quel che riguarda ilè certa l’assenza di Milik, che dati i problemi fisici viene tenuto caldo per la sfida della seconda giornata contro la Juventus. Non ci sarà neppure Lozano, e dunque vedremo Fabian Ruiz e Mertens in zona d’attacco. Previsto il tutto esaurito al Franchi., ...

