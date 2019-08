LIVE Coppa Italia Serie D | aprono Cjarlins-Chions e Sammaurese-Scandicci | chiude Legnano

CiLIVErghe - battuto il Legnago in Coppa Italia : decisivi i tiri dal dischetto : Ciliverghe – Legnago Ciliverghe (4-3-1-2): Valtorta; Sanni, Avesani, Minelli, Menni; Mozzanica, Vignali (26’ st Comotti), Franzoni; Pasotti (40’ st Sola); De Angelis, Confalonieri (22’ st Berta). A disp.: Magoni, Manu-Aning, Faccioli, Miglio, Coulibaly, Ait Bakrim. All.: Carobbio. Legnago (4-3-1-2): Enzo; Darraij, Moretti, Bondioli, Botturi (27’ st Forestan); Yabre, Ranelli, Antonelli (27’ st Demian); Cicarevic (18’ st Farinazzo); Barone, ...

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C/ Diretta gol LIVE score : al via i primi incontri! : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 18 agosto 2019. Ecco i primi verdetti!

LIVE Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 in DIRETTA : De Filippis terzo - Pellielo quinto. Non c’è pass olimpico per l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.15 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo LIVE, buona serata da OA Sport. 18.14 Rompe Alipov e vince. 18.13 Sbaglia Azevedo. 18.12 Rompe anche Alipov. 18.11 Rompe Azevedo. 18.00 Situazione dopo 50 piattelli: AZEVEDO Joao POR 43 ALIPOV Alexey RUS 43 18.08 Entrambi i tiratori sbagliano l’ultimo piattello. Si va allo shoot-off. 18.05 Errore di ...

LIVE Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 in DIRETTA : De Filippis terzo - Pellielo quinto. Non c’è pass olimpico per l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Situazione dopo 50 piattelli: AZEVEDO Joao POR 43 ALIPOV Alexey RUS 43 18.08 Entrambi i tiratori sbagliano l’ultimo piattello. Si va allo shoot-off. 18.05 Errore di Alipov. 18.00 Situazione dopo 45 piattelli: AZEVEDO Joao POR 39 ALIPOV Alexey RUS 40 18.02 Sbaglia Azevedo. 18.00 Situazione dopo 40 piattelli: AZEVEDO Joao POR 35 ALIPOV Alexey RUS 35 DE Filippis Mauro ITA 34 ...

LIVE Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 in DIRETTA : sesto posto per il turco Ilnam : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.45 Situazione dopo 25 piattelli: LOEW Andreas GER 19 AZEVEDO Joao POR 22 Ilnam Yavuz TUR 16 ELIMINATO PELLIELO Giovanni ITA 18 ALIPOV Alexey RUS 22 DE FILIPPIS Mauro ITA 22 17.44 Errori di Ilnam e Alipov 17.44 Sbaglia Loew. 17.43 Si riprende. 17.40 Da qualche minuto si sta cercando di risolvere il problema. 17.38 Problemi con una macchina spara piattelli quando deve sparare ...

LIVE Tiro a volo - Coppa del Mondo Lahti 2019 in DIRETTA : Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis in finale nel trap - in palio Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle ultime due serie eliminatorie – La cronaca della terza serie – La cronaca delle prime due serie Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finale del trap maschile della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso a Lahti: in Finlandia Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis hanno arpionato un posto tra i primi sei ed ora andranno a giocarsi il ...

Adrian - follia in campo : un tifoso del LIVErpool gli fa fallo mentre esulta in Supercoppa e lo fa infortunare : Il portiere Adrian, eroe "per caso" del Liverpool, non fa in tempo a festeggiare l'impresa in Supercoppa europea contro il Chelsea (vinta grazie a un suo rigore parato) che si deve subito fermare per infortunio. Il 32enne spagnolo, riserva di Alisson e svincolato fino a una settimana fa, è finito ko

Il Chelsea cade ai rigori - Supercoppa europea al LIVErpool : Il Liverpool batte il Chelsea ai calci di rigori dopo il 2-2 maturato nei 120 minuti di gioco e vince la Supercoppa europea.

Supercoppa al LIVErpool - Istanbul porta sempre bene : Chelsea ko ai rigori - l'eroe e il portiere di riserva : Il Liverpool sul tetto d'Europa, di nuovo. Dopo la vittoria della Champions League, gli uomini di Jurgen Klopp si aggiudicano anche la Supercoppa sconfiggendo il Chelsea ai rigori. A Istanbul derby inglese molto divertente: i Blues, detentori dell'Europa League, passano in vantaggio con Giroud ma i

VIDEO/ LIVErpool-Chelsea - 7-6 dcr - : la gioia di Sadio Mané per la Supercoppa Europea : VIDEO Liverpool-Chelsea, risultato finale 7-6 dcr,: gol e highlights della Supercoppa UEFA 2019. I Reds vincono ai rigori, fatale l'errore di Abraham.

Supercoppa al LIVErpool. Klopp trionfa a Istanbul dopo i calci di rigore : Ad Istanbul il Liverpool trionfa. Klopp conquista la Supercoppa Europea al termine di una partita intensa e ricca di reti

Supercoppa europea - LIVErpool-Chelsea 7-6 ai rigori : gol e highlights : Supercoppa europea, Liverpool-Chelsea 7-6 ai rigori: gol e highlights A Istanbul i Reds si impongono dal dischetto dopo una sfida sempre in equilibrio: 1-1 al 90', 2-2 al 120'. Decisivo l'errore di Abraham Parole chiave: Supercoppa_europea ...