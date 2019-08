LIVE Canoa velocità | Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA | Manfredi Rizza vola alle Olimpiadi!

Fonte : oasport

(Di sabato 24 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.48 Ora la Finale A del C1 200 metri femminile ma non ci saranno italiane in gara. 11.45 Il britannico Liam Heath è il nuovo Campione del Mondo del K1 200 metri, il britannico ha trionfato in 34.86 e ora detiene titolo iridato e titolo olimpico. Il serbo Strahinja Stefanovic è secondo in 35.04, bronzo al collo dello spagnolo Carlos Garrote in 35.12, l’iberico non ha difeso il titolo. Ai Giochi anche il francese Maxime Beaumont, quarto appena davanti a. 11.44 Si tratta della prima qualificazioneOlimpiadi 2020 per l’Italia dellaha beffato lo svedese Menning per appena 2 centesimi! TOKYO, ARRIVIAMO! 11.42 TOKYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!CE L’HA FATTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! QUINTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! SiOlimpiadi, ...

zazoomnews : LIVE Canoa velocità, Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA: Manfredi Rizza cerca la carta olimpica, Carlo Tacchini vuole… - OA_Sport : LIVE Canoa velocità, Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA: Manfredi Rizza cerca la carta olimpica, Carlo Tacchini vuole… - zazoomnews : LIVE Canoa velocità Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA: Manfredi Rizza cerca la carta olimpica Carlo Tacchini vuole la… -