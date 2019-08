LIVE Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA : Manfredi Rizza centra il pass olimpico nel K1 200! Burgo-Beccaro in finale nel K2 1000! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.42 Il fotofinish decreta il primo posto degli azzurri 15.41 Magnifica progressione degli azzurri, è finale!!!!!! 15.39 Italia sempre quarta a metà gara. 15.38 Italia quarta ai 250 metri. 15.37 Tocca a Burgo e Beccaro, in acqua 4. Avversari saranno Bielorussia, Ungheria, Norvegia, Ucraina, Nuova Zelanda, Francia, Sudafrica e Taipei. 15.34 Repubblica Ceca, Lituania e Spagna in finale dalla ...

15.00 Si riprende con le semifinali del pomeriggio 13.00 Appuntamento alle ore 15.00, con le semifinali del pomeriggio. 12.58 Bielorussia, Polonia e Slovenia nell'ordine sul podio iridato. 12.54 Tra poco parte l'ultima finale della mattinata, quella della specialità olimpica del K2 500 femminile. 12.50 Oro alla Bielorussia, argento alla Spagna, bronzo alla Germania. Italia ottava ...

11.48 Ora la Finale A del C1 200 metri femminile ma non ci saranno italiane in gara. 11.45 Il britannico Liam Heath è il nuovo Campione del Mondo del K1 200 metri, il britannico ha trionfato in 34.86 e ora detiene titolo iridato e titolo olimpico. Il serbo Strahinja Stefanovic è secondo in 35.04, bronzo al collo dello spagnolo Carlos Garrote in 35.12, l'iberico non ha difeso il titolo. ...

10.20 argentoOOOOOOOOOOO! GRANDISSIMO FEDERICO Mancarella! Strepitoso secondo nel KL2 200 metri, l'Italia festeggia ancora nella paraCanoa, arriva anche il pass paralimpico. L'azzurro ha chiuso col tempo di 42.80 alle spalle dell'australiano Curtis McGrath (42.35) e davanti al neozelandese Scott Martlev (43.51). 10.16 Ora la Finale A del KL2 200 metri maschilie. Federico ...

La presentazione della quarta giornata – Il programma completo della quarta giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di gare dei Mondiali di Canoa velocità che proseguiranno oggi a Szeged, in Ungheria: oggi tocca a cinque imbarcazioni olimpiche dell'Italia. Appuntamento con le Olimpiadi di Tokyo 2020 per Manfredi Rizza: l'azzurro è in ...

18.26 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 18.25 Bielorussia, Argentina e Spagna avanzano dalla terza semifinale e completano il quadro dei pretendenti al podio iridato 18.18 Portogallo, Ungheria e Russia nell'ordine, Schera settimo, sarà in finale C. 18.16 A metà gara l'azzurro non è tra i primi ...

16.51 L'azzurro ha il terzo crono assoluto d'ingresso in finale 16.44 Manfredi Rizza in finale! L'azzurro è secondo alle spalle di Heath e va in finale A!!!! 16.41 Nella serie di Manfredi Rizza c'è il forte britannico Liam Heath, che prenota la prima piazza. 16.39 Francia e Bielorussia avanzano dalla seconda serie. Ritoccato il tempo di ripescaggio: è 34″78, della ...

12.30 Appuntamento alle ore 15.00 per la sessione pomeridiana con le Finali A delle specialità non olimpiche. 12.28 Vince a Germania, ma l'Italia è seconda e va in finale A! Terza la Francia, anch'essa in finale. 12.27 Falsa partenza della Germania. 12.24 Avversari degli azzurri saranno India, USA, Giappone, Germania, Francia, Corea del Sud, Lettonia ed Armenia. 12.22 Spagna, ...

12.03 Si inizia con le semifinali del C1 500, specialità non olimpica, che vedranno impegnato nella terza serie Nicolae Craciun. I primi tre accedono alla Finale A. 11.45: Ora le premiazioni e dalle 12.03 le semifinali del C1 500 con Nicolae Craciun e del K2 500 con Torneo e Dressino 11.43: Le uzbeke Rakhmatova/Zogirova si aggiudicano la seconda batterie e sono in finale con Karchenko/Kurach ...

11.20: Ora le batterie del K2 uomini 200 e del C2 donne 200, specialità non olimpiche che non vedono equipaggi azzurri al via 11.17: Trionfo al fotofinish per l'uzbeka Mirzaeva nella finale dei KL3 200, beffata per pochi centesimi la britannica Sugar, terzo posto per l'iraniana Behrouzirad 11.13: Doppietta britannica, come da pronostico, nel KL2 200 donne con la vittoria che va a ...

11.07: E' ARGENTOOOOOOOOOO ITALIAAAAAA!!! Esteban FARIAS chiude al secondo posto alle spalle dell'ungherese Kiss, nuovo campione del mondo, terza piazza per il brasilianao Cardoso da Silva!!! L'azzurro guadagna anche la carta paralimpica per l'Italia 11.03: Ora FARIAS in finale nel VL1 200 assieme a Yo (Chn), Tokarz (Pol), Cardoso da Silva (Bra), Kiss (Hun), Marsden ...

10.46: Tris di imbarcazioni azzurre in semifinale in questa mattinata di gare, in attesa delle finali di paraCanoa che scatteranno alle 11 10.44: Gestisce perfettamente il vantaggioo accumulato nella prima parte di gara Carlo Tacchini e resiste al ritorno dell'ungherese Kiss vincendo la batteria in 3'50″93. In semifinale anche l'austriaco Pallinger e il canadese ...

9.35: Bella gara per gli azzurri Beccaro e Burgo che sono secondi nella prima batteria del K2 1000, altra specialità olimpica, destando un'ottima impressione. In semifinale con loro i vincitori, gli argentini Dal Bo e Rodriguez, i tedeschi Hopf e Schopp, Svezia e Sud Africa 9.26: Successo per la francese Hostens nella quinta e ultima batteria. In semifinale anche la slovacca Mladkova, la ...

9.17: La bielorussa Khudzenka si aggiudica la terza batteria e va in semifinale assieme a Starovic (Srb), Chernigovskaia (Rus), Egan (Irl), Grishina (Bul) 9.10: E' semifinale per Cristina Petracca che perde un paio di posizioni nel finale ed è quarta. Vince la danese Jorgensen, davanti alla finlandese Polet e alla cinese Gai. In semifinale anche l'austriaca Schwarz 9.03: La ...