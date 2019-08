Le notizie del giorno – Paura nel calcio italiano | l’auto dell’attaccante si ribalta | le

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2019) “Ho fatto due grandi errori nella mia vita: la Samp, perché nessuno è profeta in patria e non avrei dovuto lasciare Cagliari e la A. L’altro è stato quello della Nazionale”. Sono le dichiarazioni dell’ex ct azzurro Giampiero Ventura, oggi alla guida della Salernitana, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Sulla Nazionale: “Era gratificante dopo 34 anni di carriera. Ma adesso dico no, non avrei dovuto accettarla. C’erano problematiche a livello politico che non conoscevo. E poi sarebbe dovuto esserci Lippi come d.t. Dopo pochi mesi sono stato delegittimato e abbandonato. Non sono arrabbiato per i Mondiali persi – e comunque non li avrei fatti, mi sarei dimesso prima – ma per non aver creato i presupposti”, dice Ventura. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). “Continua a lottare e noi insieme a lui,per. E’ ancora in condizioni gravi. Alcuni tifosi sono arrivati ...

