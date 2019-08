Le leggende metropolitane sui cd

Fonte : wired

(Di sabato 24 agosto 2019) Foto d’epoca (2004) (photo by Spencer Platt/Getty Images) Quest’anno abbiamo festeggiato i quarant’anni del compact disc: la prima dimostrazione pubblica del prototipo che sarà sviluppato da Philips e Sony risale infatti all‘8 marzo del 1979. Ma è stato il 17 agosto 1982 che la fabbrica della Philips a Langenhagen, nell’allora Germania dell’Ovest, ha cominciato a produrre in serie i primi titoli. Sarebbero stati messi in vendita alcuni mesi dopo, a partire dal Giappone. Il successo del cd fu molto rapido, grazie anche allo sviluppo di dispositivi di ascolto portatili, e lo standard, nato per la musica, cominciò a imporsi anche in informatica. Eppure ora, anche per il glorioso cd, sembrerebbe avvicinarsi il viale del tramonto. Anche se con grandi disparità da un paese all’altro, le vendite da una ventina d’anni continuano a calare. Il suo ...

