Le foto della catena umana di Hong Kong

Il commento di Fedez alla foto di Stefano e Belén e gli altri gossip della settimana : Le storie della settimana (19-23 agosto)Le storie della settimana (19-23 agosto)Le storie della settimana (19-23 agosto)Le storie della settimana (19-23 agosto)Le storie della settimana (19-23 agosto)Le storie della settimana (19-23 agosto)Le storie della settimana (19-23 agosto)Le storie della settimana (19-23 agosto)Le storie della settimana (19-23 agosto)Le storie della settimana (19-23 agosto)Weekend, torna l’appuntamento con le storie ...

Heidi Klum - la ex modella posta una foto sexy e arrivano gli insulti : “Copriti nonna” - “Crisi di mezza età?” : Heidi Klum, ex modella e icona senza tempo, ha appena sposato Tom Kaulitz, dei Tokyo Hotel. Il loro matrimonio ha fatto molto discutere per via della differenza di età: lei, 46 anni, ha 17 anni più di lui. Inutile dire che del contrario nessuno si sarebbe scandalizzato ma, evidentemente, il popolo degli haters da tastiera “ce l’ha con Heidi”. La ex modella ha infatti postato una foto con un accenno di seno in vista: ...

La rassegna stampa di venerdì 23 agosto – In primo piano Icardi e i problemi della Juve [foto] : La rassegna stampa di venerdì 23 agosto – Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi dedicano spazio ancora una volta alla questione Icardi e ai numerosi problemi della Juventus tra le difficoltà nella cessione degli esuberi e la vicenda Sarri, costretto a saltare le prime due gare di campionato. “Juve cassa per Icardi” scrive la Gazzetta dello Sport nel suo riquadro centrale. “Juve a handicap” si ...

La sonda indiana manda la sua prima ‘cartolina’ della Luna : Mare orientale e cratere Apollo nella foto scattata da 2.650km : A poche ore dall’ingresso nell’orbita Lunare, la sonda indiana Chandrayaan-2 ha inviato la sua prima FOTO della Luna. scattata da 2.650km di distanza con la camera montata sul lander Vikram, l’immagine mostra due famose formazioni della superficie Lunare: il cratere Apollo, che si estende per oltre 500km nell’emisfero meridionale, e il Mare orientale, un bacino esteso per oltre 900km che è stato generato ...

Sonia Bruganelli pubblica una foto su instragram - il commento inaspettato di Marina Di Guardo mamma della Ferragni : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è solita pubblicare sui social tanti attimi della sua vita attiranto spesso commenti poco piacevoli. La Bruganelli, però, è andata...

foto – Ecco l’ultima provocazione social della coppia Icardi-Nara : Mauro Icardi pubblica sui social le FOTO della sua nuova casa con vista sulla sede dell’Inter La Gazzetta dello Sport scrive dell’ultima uscita social di Maurito che sembra non temere per il futuro. Ricordiamo che di recente ha rifiutato un’offerta del Monaco e che tra qualche giorno scadrà anche l’ultimatum di Aurelio De Laurentiis per portarlo al Napoli. Ecco quanto riportato dalla rosea: “Una forza ...

Crisi di governo - Conte in Senato : la fotostoria della giornata : Il vicepremier costretto a subire il duro discorso di Conte, prima di prendere la parola Il vicepremier costretto a subire il duro discorso di Conte, prima di prendere la parola

Crisi di governo - le foto della giornata in Senato : le comunicazioni di Conte - il discorso di Salvini e dei senatori - tra urla - applausi e cartelli : Le foto della giornata chiave per la Crisi di governo e della fine dell’alleanza Movimento 5 Stelle-Lega, dopo 445 giorni: il discorso e l’annuncio delle dimissioni del premier Giuseppe Conte, gli interventi del ministro dell’Interno Matteo Salvini e dell’ex segretario Pd Matteo Renzi, il dibattito in Aula. Tra le espressioni del capo della Lega, attacchi incrociati, urla, applausi. E cartelli dei dem ...

Arrow - Colton Haynes e le foto della battaglia contro le dipendenze : Disteso su un letto d’ospedale attaccato a dei macchinari, il viso gonfio e alcuni lividi sulla schiena. Colton Haynes su Instagram non si mostra al meglio della sua forma, ma nel lungo messagio che accompagna gli scatti precisa di non essere interessato a dare un’immagine patinata di sé. L’attore di Arrow, che non prenderà parte all’ottava e ultima stagione della serie, spiega infatti di voler spronare chi come lui sta ...

foto Boschi - Adinolfi risponde con con un selfie della moglie : è sfida tra bikini : Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, ha pubblicato su Facebook una Foto della moglie, Silvia Pardolesi, in risposta a quella pubblicata nei giorni scorsi da Maria Elena...

“Un omaggio alla mia isola” : Parmitano posta foto con il gagliardetto della Sicilia : “Un omaggio alla mia isola e ai miei amici in Sicilia“: l’astronauta Luca Parmitano ha pubblicato sul suo profilo Twitter una FOTO con il gagliardetto della sua regione. “Mi fa piacere vedere il gagliardetto della Regione Siciliana, che abbiamo inviato a Luca Parmitano prima della sua partenza dal Kazakistan con l’augurio di buon viaggio, in bella vista sulla plancia di comando della stazione spaziale ...

Sardone : "M5S-Pd? Colpo di Stato" E replica alla foto sexy della Boschi : Crisi di governo/ Intervista di Affaritaliani.it all'europarlamentare della Lega Silvia Sardone. Un governo M5S-Pd-LeU "sarebbe il male assoluto per il nostro Paese. Uno schiaffo in faccia agli elettori. La sinistra... Segui su affaritaliani.it

La rassegna stampa di lunedì 19 agosto – La coppia dei sogni - Icardi ultimatum - a chi la 9 della Juve? [foto] : rassegna stampa – Tanto mercato sulle prime pagine sportive di oggi. E non poteva essere altrimenti visto che mancano meni di due settimane alla chiusura della sessione estiva e 5 giorni all’inizio del campionato. La Gazzetta dello Sport apre con l’Inter titolando: “La coppia dei sogni”, in riferimento a Sanchez-Lukaku con il cileno vicinissimo ai nerazzurri. Interessante focus della rosea su cosa manca ad ...

Ylenia Carrisi - Romina posta una foto inedita : il dolore della Power : Romina Power pubblica una foto inedita di Ylenia Carrisi, la figlia avuta da Albano che è scomparsa nel 1993: il dolore della cantante americana È un dolore inestirpabile quello che dal 1993 attanaglia Romina Power e Albano, i genitori di Ylenia Carrisi. La ragazza scomparve nel nulla a New Orleans, città americana della Louisiana. L’ultima […] L'articolo Ylenia Carrisi, Romina posta una foto inedita: il dolore della Power proviene ...