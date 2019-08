Le 10 cose da ricordare di Fiorentina-Napoli

Le 10 cose da ricordare di Marsiglia-Napoli : Il gol di Mertens. Una giocata spaziale sin dall’inizio, prima ancora che la palla parta dal piede di Insigné (come dicono in Francia) per il più classico dei tagli di Callejon. Un tempo si sarebbe detto una giocata brasiliana. Chiedere alla Kappa di ritoccare la gradazione del verde delle maglie. Mandare un telegramma di ringraziamento a Benitez in Cina. Sei anni dopo. Sempre loro. La schiacciata di Verdi. Passa accanto alla linea ...

Le 10 cose da ricordare di Liverpool-Napoli : Le dieci cose che ricorderemo di Liverpool-Napoli fino alla prossima partita (e forse oltre) La caccia al link. La prima partita in pay per view dopo le tre in chiaro ha fatto partire in molte case un’inconfessabile caccia al link pirata. Con un’ansia in più dovuta al fatto che si giocava in Scozia. Solo una settimana fa i tifosi dei Rangers Glasgow cercavano uno streaming della diretta della loro amichevole contro i Blackburn Rovers e ...

Le 10 cose da ricordare di Napoli-Cremonese : È stato un pomeriggio di grande ingenuità. Ci siamo fatti distrarre dal calcio giocato, anziché restare concentrati sul mercato e sulle trattative. Per fortuna ci aspettano un po’ di giorni senza questo fastidio delle partite. Li trascorreremo provando a dimenticare le 10 cose da ricordare di questa amichevole. Uno. Il capitano della Cremonese è un brasiliano. Si chiama Claiton. Come il cattivo nel film della Disney su Tarzan. Il fatto che un ...

Le 10 cose da ricordare di Napoli-Feralpi : Le 10 cose da ricordare della partita de Napoli contro il Feralpi Salò. Uno. La doppietta di Simone Verdi. È bastato fargli sapere che era in partenza per svegliarlo. È un esperimento da ripetere con tutti gli attaccanti. Il bonifico dal conto corrente di Urbano Cairo ha subito un ritocco. Due. Maksimovic scatenato. Alla sua seconda partita esibisce un secondo liscio. Gliene mancano ancora due per eguagliare il record di Prunier che resiste dal ...