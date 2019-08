L’app di Google Pay è pronta per Android 10 | in rollout la modalità scura

Google Drive ora vi fa compilare i moduli PDF direttamente dalL’app Android : Definirla la novità del secolo sarebbe esagerato, però dobbiamo ammettere che la compilazione dei moduli in formato PDF utilizzando l'applicazione di Google Drive è qualcosa che aspettavamo da diverso tempo. L'articolo Google Drive ora vi fa compilare i moduli PDF direttamente dall’app Android proviene da TuttoAndroid.

Google Play Protect avverte Cerberus delL'app per il noleggio degli e-scooter di TIER : Recenti test condotti dagli specialisti della sicurezza di APPVISORY hanno dimostrato che una versione dell'app TIER - Scooter Sharing, dell'omonima società che offre e-scooter elettrici a noleggio con sede a Berlino, mostra un comportamento estremamente critico presentando significativi problemi di privacy per via della trasmissione non crittografata dei dati della posizione.

Disponibile L'applicazione per ipoudenti di Google - funziona sugli smartphone Android 6.0 e successivi : L'applicazione Amplificatore che Google ha presentato qualche tempo fa è ora Disponibile sul Play Store ed è compatibile con tutti i dispositivi su cui è installato il sistema operativo Android dalla versione 6.0 (Marshmallow) in poi. Per gli utenti non udenti resta sempre Disponibile l'app Trascrizione Istantanea, che inserisce in tempo reale i sottotitoli nelle conversazioni. Sembrava che sarebbe stato possibile usarla solo sugli ...

Aprite L'app di Google One - potreste avere un Google Home Mini in regalo : Ultimamente gli altoparlanti Google Home Mini sono stati protagonisti di varie offerte, ma ora gli utenti di Google One possono ottenerli gratuitamente come già accaduto negli ultimi mesi.

Ecco le novità in arrivo per Google Voice e L'app Google : L'APK della versione 10.38 dell'App Google di questa settimana rivela che Google Assistant sarà integrato nelle impostazioni di Pixel e suggerisce che il prossimo Google Pixel 4 avrà uno stand come accessorio, mentre Google Voice sarà l'ultima app Google a ricevere un tema scuro.

L'app Google Trips abbassa la saracinesca e cede il posto al servizio web : Google ha ritirato ieri la sua app Trips per smartphone, ma sta incorporando gran parte delle funzionalità del servizio in Google Maps e nella Ricerca Google. Per trovare attrazioni, eventi e luoghi popolari in una determinata area geografica, gli utenti possono cercare "i miei viaggi" oppure visitare la nuova pagina Viaggi.

Samsung pronta a cambiare L'app per gli SMS : in arrivo Google Messaggi di default : Pare che il team di Samsung abbia deciso di sostituire l'applicazione per la gestione dei Messaggi di testo sviluppata dal colosso coreano con la soluzione di Google

Ecco perché Google si sta sbarazzando delL'app Android Auto per smartphone : Google vuole sbarazzarsi dell'app per lo smartphone visto che verrà sostituita dalla modalità guida di Google Assistant con un'interfaccia completamente nuova, inoltre Android Auto si sta sempre più specializzando per i display per Auto.

L'app Google 10.33 introduce novità per la lettura vocale - Collezioni - Ambient Mode e altro : Il codice dell'App Google 10.33 rivela che il team di sviluppo è al lavoro su una funzionalità di lettura TTS che proviene da Google Go e sta continuando lo sviluppo della modalità Ambient Mode con Google Assistant.

Google Assistant sui Samsung Galaxy Watch? Ora è possibile - basta L'app GAssist : GAssist.Net Companion è un'applicazione complementare non ufficiale che permette di utilizzare Google Assistant sui dispositivi Samsung Galaxy Watch e altri smartwatch con sistema Tizen.

L'app Google 10.24 rivela di più sulla possibilità di istruire Google Assistant e altre novità : L'App Google 10.24 rivela di più sulla possibilità di istruire Google Assistant e rimuove stranamente i Chromebook dalla sezione Disponibilità di varie funzionalità di Google Assistant.

Ecco le novità per L'app e la versione web di Google Voice : Google Voice 2019.28 adotta finalmente il commutatore di account del Material Theme, inoltre il team di sviluppo sta lavorando per aggiungere il supporto per le vCard, mentre l'app web ora rende il pannello delle chiamate sempre visibile con i controlli audio.

L'app Calendario Google potrebbe presto ottenere l'integrazione di Google Tasks : Il codice contenuto nella versione 6.0.42 dell'APK del Calendario Google presenta oggi due indizi che fanno riferimento all'integrazione di Google Tasks. Il primo indizio riguarda la rimozione di elementi e il secondo genera un errore quando si tenta di eliminare un'attività con attività secondarie.