La vita folle degli chef

(Di sabato 24 agosto 2019) Sono già parecchi anni ormai che la drammaturgia ispirata dallanelle cucine dei ristoranti ha colpito l'immaginazione del pubblico. L'idea è che quel mondo lì, grazie soprattutto al successo planetario dei cooking show, abbia finalmente aperto le sue porte. Un mondo fatto di prelibatezze, studio della materia prima, presentazioni del piatto, colori e sapori intensi. La spettacolarizzazione di un lavoro, un lavoro molto duro, più di quanto naturalmente, come dichiarato più volte da molti, sia possibile far vedere in tv. Quella delloè una delle professioni più complesse e stressanti che esistano, ormai non è più un segreto. Orari impossibili, così come lo sono i carichi di lavoro e le responsabilità, ben maggiori rispetto a quelle che riguardano qualsiasi altra attività commerciale. “La tuasarà il tuo lavoro, il tuo hobby sarà il tuo lavoro” scrive sul suo sito lo ...

