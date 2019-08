La pizzica si balla in tv con la «tarantolata» Belen

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 24 agosto 2019) Lorenza Sebastiani Stasera su Raidue quattro ore di diretta per seguire lo storico concertone del Salento L'evento cult della notte salentina, per la prima volta in ventidue edizioni, approda questa sera su Raidue, con una diretta in seconda serata che, a partire dalle 22.40, durerà ben quattro ore. Un concertone che racconta l'arte dellae di tutte le sue contaminazioni. Per l'occasione attese a Melpignano (Lecce) 150mila presenze. Al timone una coppia di conduttori che ha generato non poche critiche,Rodriguez e Stefano De Martino, che faranno da spalla allo storico critico musicale e voce di Radio 2 Gino Castaldo. «È un evento culturale importante che non va confinato a una rete minoritaria e che sono fiero di ospitare su Raidue con una lunga diretta», commenta Carlo Freccero, direttore di rete. «E trovo idoneo affiancare un critico, che conosce ...

KEY37547072 : @ITANIMULLI7 @babeari969 @pasqualevallari Siete solo dei venduti al PD. Traditori dell'Italia, con la Trenta che ba… - Mikegalax : Notte Taranta: Emiliano balla la pizzica - taexcIusive : tutti con delle foto carine nentre lui lo fotografano mentre balla la pizzica -