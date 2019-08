La musica del silenzio | Andrea Bocelli Su Rai 1 il film sulla sua vita | 24 agosto

Elisa : la musica della Puglia mi appartiene - grazie a mio padre : "La nostra famiglia è spezzata in due. La mia sorella più grande, di altra madre ma stesso padre, mi ha detto solamente l'anno scorso che nostro papà è completamente pugliese". Così Elisa, raccontando le sue origini salentine a margine della Notte della Taranta a Malpignano. "Io sapevo che il nonno era andato a Marsiglia, invece poi ho scoperto che il nonno non era di Marsiglia ma si era trasferito là - prosegue la cantante -. Quindi nonno e ...

La musica del silenzio - trama e cast della fiction sulla storia di Andrea Bocelli : Sabato 24 agosto, su Rai1, in seconda serata dalle 22.30 in poi, va in onda il biopic dedicato ad Andrea Bocelli La musica del silenzio che, romanzandola, racconta la storia della vita del tenore leggero toscano, dall’infanzia fino alla sua attuale carriera. Tra i consulenti della fiction, ovviamente, ci sono anche Bocelli stesso e i suoi più stretti collaboratori. Gli sceneggiatori sono Anna Pavignano e Michael Radford, che ha firmato ...

Fong Fei-Fei - chi è la star della musica pop in Taiwan celebrata da Google : E’ giorno di commemorazioni importanti oggi a Taiwan e anche sulla home page del celebre motore di ricerca Google. Infatti proprio il 20 agosto 2019 avrebbe compiuto 66 anni Fong Fei-Fei (vero nome Lin Chiu-luan), famosissima cantante folk in Taiwan e in tutta l’Asia. La star si è spenta a soli 58 anni nel 2012 per un tumore ai polmoni. Il suo repertorio era caratterizzato da canzoni romantiche e sognanti. In 40 anni di carriera Fong ...

1000 videoclip che hanno fatto la storia della musica presto disponibili su YouTube con qualità HD : Ci sono dei videoclip che hanno fatto la storia e sono diventati, a torto o a ragione, degli autentici cult. Parliamo ad esempio di “Free Fallin” di Tom Petty, pubblicato 30 anni fa, “Sabotage” dei Bestie Boys pubblicato 25 anni fa e “Bad Romance” di Lady Gaga, di 10 anni fa. YouTube ha deciso di rimasterizzarli con qualità HD, partendo dalla qualità SD originale; in sostanza di far diventare dei video in bassa definizione dei videoclip in alta ...

Normani ha pubblicato il singolo solista “Motivation” e le star della musica lo adorano : Ha ricevuto un sacco di complimenti The post Normani ha pubblicato il singolo solista “Motivation” e le star della musica lo adorano appeared first on News Mtv Italia.

New York Academy recensione del film tra arte e musica : New York Academy è il film prodotto, sceneggiato e diretto da Michael Damian. La pellicola si ispira al celebre Saranno Famosi con le storie dei giovani studenti di musica, ballo e recitazione e la vicenda amorosa di Ruby e Johnnie, che dopo essersi conosciuti casualmente in metropolitana, finiranno per innamorarsi. Nel cast troviamo Jane Seymour, Sonoya Mizuno, Paul Freeman, David Lipper, Maia Morgenstern, Andrew Pleavin, Nigel Barber, Anabel ...

Grande Fratello - Alberto Mezzetti dal reality alla musica. Ecco il video della sua canzone : Dopo la vittoria del Grande Fratello nella quindicesima edizione aver fatto una corte serrata alla conduttrice Barbara D?Urso e aver preso parte come guest star nella versione brasiliana del...

Notte di San Lorenzo 2019 - la musica perfetta in una playlist delle stelle : La Notte di San Lorenzo è la Notte dei desideri. Quella in cui si contano più stelle cadenti del solito, ma anche più nasi puntati verso il cielo. "Brilla, brilla, piccola stella", dice la celebre ninnananna, e quelle cadenti brillano più intensamente delle altre. Lo fanno solo per qualche istante e, forse proprio per questo, ai nostri occhi diventano preziose. Un po’ come quelle sull’amore, anche le canzoni sulle stelle si sprecano. ...

Battiti Live : stasera su Italia 1 - la tappa finale del festival musicale : Tra gli ospiti di stasera Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Ofenbach, Elettra Lamborghini, Max Pezzali, Dark Polo Gang e Lp.

A settembre la prima edizione di Parma Cittàdella musica : Puzzle Concerti di Parma ed Intersuoni di Torino, in collaborazione con Fondazione Teatro Regio di Parma, con il patrocinio e

La Differenza è il nuovo album di Gianna Nannini registrato a Nashville - nel regno della musica analogica : Il nuovo album di Gianna Nannini arriva a novembre, lo annuncia l'artista. Dopo aver raccontato sui social dello scontro con la medusa viola e del suo "occhio semichiuso" e della sua "fronte horror" Gianna Nannini aveva anticipato che oggi avrebbe comunicato qualcosa di molto importante. L'annuncio è arrivato puntuale questa mattina: l'artista ha un nuovo album in programma, che verrà rilasciato nel periodo autunnale. Il 15 novembre è la ...

Come sarà il futuro della musica? : (foto: Ian Waldie/Getty Images) Il 14 febbraio 2016, il mondo della musica scopriva che il formato tradizionale dell’album, finito e immutabile, non era più l’unico possibile. Quel giorno veniva infatti pubblicato, inizialmente solo in streaming su Tidal, The Life of Pablo, settimo disco di Kanye West. 20 tracce, 66 minuti di durata: è un album formalmente ancora figlio dell’epoca dei CD, immune ai cambiamenti che – proprio per via dello ...

Taste of Roma dal 19 al 22 settembre all’Auditorium Parco della musica : ITALO ACCOMPAGNA I SUOI VIAGGIATORI ALL’EVENTO PIU’ GOLOSO della CAPITALE Tutto è pronto per ospitare all’Auditorium Parco della Musica l’ottava edizione di Taste of Roma, l’evento che ogni anno riunisce in una sola location i migliori chef per una quattro giorni interamente dedicata alla cucina d’eccellenza. 14 grandi chef della Capitale proporranno un menu degustazione da 4 portate gourmet che permetterà di vivere un’esperienza gastronomica ...