La Juventus vince la prima partita del Campionato |  un gol di Chiellini al Parma

La Juventus domina e vince 1-0 a Parma con gol della vecchia guardia Chiellini : Esordio positivo della Juventus di Maurizio Sarri (anche se il tecnico non era presente in panchina). I bianconeri hanno dominato e vinto con merito per 1-0 a Parma con gol di Chiellini nel primo tempo. Il difensore è stato lesto a mettere il piede su un tiro da fuori di Douglas Costa su azione di calcio d’angolo. Proprio il brasiliano è stato il migliore dei suoi con un ottimo primo tempo in cui ha già volte creato superiorità numerica e ...

Parma-Juventus live - le formazioni ufficiali : il ballottaggio lo vince Higuain : Parma-Juventus live – Si parte. La prima partita della stagione del massimo campionato italiano vede di fronte gialloblu e bianconeri. Tante conferme in casa emiliana, a partire dall’allenatore. Rinforzato l’attacco con il ritorno di Inglese e l’arrivo di Karamoh. Allenatore, invece, diverso, per la Vecchia Signora, che dopo ‘l’era Allegri’ ha scelto di cambiare tecnico e filosofia: al timone ...

Nedved : non è un anno di transizione - la Juventus vuole vincere sempre : Nedved: non è un anno di transizione, la Juventus vuole vincere sempre. Sono stati fatti cambiamenti importanti, siamo convinti delle nostre scelte

Juventus - Demiral pronto a convincere Sarri : “un onore essere bianconero” : “Sono molto contento di essere qui. E’ una fortuna per me. La Juventus è una squadra importante. Spero di adattarmi molto presto”. Sono le dichiarazioni di Merih Demiral nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo difensore della Juventus, il calciatore si candida ad essere protagonista. “Per arrivare qui ho fatto molti sforzi. Ho lavorato duro ed essere qui è un sogno che si avvera. E’ un ...

Juventus - offerta monstre per convincere il giocatore : affare da 80 milioni : Juventus – Un'offerta monstre in arrivo per convincere il giocatore a dire addio a Torino e ad accasarsi nella capitale francese. Il Paris Saint Germain fa sul serio per Dybala e mette sul tavolo 80 milioni di euro. Cifra pari alla richiesta del club bianconero, e che spingerà Paratici ad un nuovo volo in Francia

Juventus - il campanello d’allarme di Tacchinardi : “C’è qualcosa che non mi sta convincendo…” : “C’è qualcosa che non mi sta convincendo. La Juventus non è in alto mare, ma sta ancora cercando l’abito giusto“. Così a Radio Sportiva l’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi. “La Juve ha tanti giocatori che vogliono tenere la palla tra i piedi per tanto tempo, mentre il gioco di Sarri è molto veloce. Sono sicuro che questa cosa verrà limata, perché il tecnico è bravissimo e c’è ...

Juventus - John Elkann : “Mai stata contrapposizione tra vincere e giocare bene - Sarri lo saprà interpretare” : “Non c’è mai stata contrapposizione fra vincere e giocare bene e credo che Sarri sia la persona che lo saprà interpretare. La cosa più importante è che si senta a casa, che sia contento dell’ambiente di lavoro e di una squadra che si è molto rafforzata. Quando uno viene alla Juve, l’obiettivo è quello di vincere e vogliamo portare avanti quello che abbiamo sempre fatto alla Juve è sempre bello stare qua con la ...

Juventus – Icardi convince - Wanda no : parole dure del grande ex : Juventus – Icardi alla Juve è l'argomento degli ultimi giorni, un tormentone che probabilmente continuerà a tenere banco fino alla fine della sessione estiva. Sulla possibilità che il centravanti argentino, ex capitano dell'Inter, raggiunga Torino, si è espresso anche l'ex numero uno della Juve Stefano Tacconi, nel corso di un'intervista concessa a Radio Sportiva.

Juventus irritata e in difficoltà : lo scambio con l'Inter non convince : Juventus profondamente irritata per l'evoluzione del mercato. I No di Dybala hanno messo il club bianconero in una condizione complessa, prendere in considerazione l'idea di cedere la Joya al club nerazzurro. Una soluzione che non sembra convincere e che rischia di regalare agli storici rivali un rinforzo cruciale, capace di mutare gli equilibri stagionali.

Juventus - Andrea Agnelli vince il premio Torinese dell'Anno 2018 : Andrea Agnelli è il Torinese dell'Anno 2018. La giunta della Camera di Commercio di Torino, presieduta da vincenzo Ilotte, ha deciso di assegnare al presidente della Juventus il premio, giunto alla 42esima edizione, dedicato a chi – Torinese di nascita o di adozione – ha offerto un contributo speciale nel proprio settore di attività, economia, arte,

Juventus - Dybala adesso è un caso : l’argentino rifiuta tutti - solo il Psg può convincere la Joya : Altro giro, altra corsa, altro rifiuto. Paulo Dybala sta condizionando nettamente il mercato della Juventus, si allontana ormai definitivamente il trasferimento in Premier League, mancano ormai poche ore al gong per pensare di arrivare ad un accordo. L’argentino ha fatto saltare lo scambio con Lukaku (il belga è un nuovo calciatore dell’Inter), poi ha rifiutato il trasferimento al Tottenham, la Juventus e gli Spurs avevano ...

Ronaldo sicuro : “Champions? La Juventus la vincerà - ci sono tutti gli ingredienti! Con Sarri…” : Intervista CR7 Il fuoriclasse portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo ha rilasciato un’intervista al quotidiano Marca in Spagna. Ecco uno stralcio: Questo può essere l’anno della Juventus? “È sempre l’anno della Juve, del Real Madrid, del Barcellona… La Juve si è rinforzata bene e giocherà per vincere, come sempre, ma in Champions dipenderà da molti fattori: i sorteggi, il determinato momento, gli infortuni, la fortuna. ...