La guerra commerciale di Trump non va benissimo

Corea-Giappone - guerra commerciale tra antichi rancori : Seul chiede risarcimenti per il periodo coloniale e Tokyo blocca l’export di materiali indispensabili per microchip e display

Si infiamma la guerra commerciale Usa-Cina. Trump accusa Pechino : “Manipola la valuta” : Yuan ai minimi dal 2008, precipitano i mercati globali. La Casa Bianca: «Vogliono rubare le nostre aziende e danneggiare i nostri lavoratori. Ora intervenga l’Fmi»

Cina - Pechino svaluta la moneta e alimenta la guerra commerciale con gli Stati Uniti : Per la prima volta in oltre un decennio la Cina oggi ha permesso che sul mercato dei cambi la sua valuta – il renminbi – calasse sotto la “soglia psicologica” di 7 dollari. Negli scambi sul mercato valutario la moneta cinese è passata così a 7,04 dollari, con un calo del 2,3% rispetto ai 6,88 dollari del 31 luglio, e a 7,86 euro, in calo addirittura del 3,1% rispetto al cambio di 7,62 euro del 31 luglio. Una variazione così repentina ...

Trump continua a gettare benzina sul fuoco nella guerra commerciale con la Cina con nuove tasse : Sembra non conoscere tregua la guerra commerciale che da tempo vede contrapposti gli Stati Uniti e la Cina. Il presidente Trump dopo alcuni segnali di distensione delle scorse settimane, ha pensato bene di gettare ulteriore benzina sul fuoco, applicando nuovi dazi doganali. A essere colpiti saranno circa 300 miliardi di dollari di prodotti provenienti dalla […] L'articolo Trump continua a gettare benzina sul fuoco nella guerra commerciale ...

Tokyo chiude in rialzo con la tregua sulla guerra commerciale : Andamento positivo per le principali Borse asiatiche. Tokyo haterminato in sostenuto rialzo la prima seduta della settimana. Il principale indice Nikkei ha fatto segnare una crescita del 2,13%. Gli...