La Francia fa muro contro l' Italia | non ci ridanno il black block

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 24 agosto 2019) Mauro Indelicato I giudici francesi tentennano sull'estradizione delbloc Vincenzo Vecchi, arrestato l'8 agosto scorso in Bretagna: deve scontare 11 anni di carcere inper i fatti relativi al G8 di Genova Al G8 di Genova è stato uno dei principali protagonisti tra chi, in quelle calde giornate di luglio di oramai 18 anni fa, ha messo a ferro e fuoco un’intera città. Condannato per quei fatti ad 11 anni di carcere, Vincenzo Vecchi solo da pochi giorni è nelle mani della autorità anche se nonne, bensì francesi. Dopo la condanna infatti, arrivata nel 2012, uno deibloc più ricercati dagli inquirenti è andato a vivere indove lavorava come imbianchino e si faceva chiamare Vincent. Una latitanza terminata a seguito di un’azione della Polizia transalpina, la quale ha individuato Vecchi un paesino della Bretagna ad inizio di agosto grazie alle ...

